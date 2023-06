Bassitt des Blue Jays lance un joyau dans la victoire contre les Mets et se précipite à Toronto pour la naissance de son enfant

Chris Bassitt se tenait sur le monticule lors de la huitième manche alors que ses coéquipiers lui tapotaient le dos. Le manager John Schneider a pris le ballon et a offert les seuls mots nécessaires : « Allez être papa. »

Prenant le monticule après un retard de pluie de 91 minutes et prêt à se précipiter vers Toronto alors que sa femme commençait à accoucher, Bassitt a éliminé son ancienne équipe sur trois coups sûrs pour mener les Blue Jays sur les Mets de New York 3-0 vendredi.

« Je suis sûr qu’il y a un million de choses qui lui passent par la tête », a déclaré Schneider. « Tout garder sous contrôle était vraiment impressionnant. »

L’épouse de Bassitt, Jessica, devait donner naissance à leur deuxième enfant après sa fille Landry. Un avion privé était prêt à ramener Bassitt à la maison dès qu’il est sorti du jeu et qu’il est arrivé à l’un des plus petits aéroports de la région de New York.

Ce qui devait être un départ à 19h10 a été repoussé par une tempête, et le premier lancer a finalement été lancé à 20h41.

Schneider a crédité le directeur des voyages d’équipe Mike Shaw pour avoir retardé l’heure de départ de l’avion. Il n’y avait aucune considération pour gratter Bassitt.

« Il faisait les cent pas dans le club-house, restant en quelque sorte enfermé comme le fait un lanceur vétéran », a déclaré Schneider.

Bassitt (6-4) a égalé son sommet de la saison avec huit retraits au bâton en 7 2/3 manches et n’en a pas marché, lançant 101 lancers. Il est resté dans l’abri jusqu’à ce que Tim Mayza élimine Brandon Nimmo pour terminer la huitième manche mais a quitté Citi Field avant la fin du match à 23h12.

« Il y a beaucoup de stress, beaucoup de pression juste pour pouvoir démarrer ce match et commencer à temps pour qu’il puisse rentrer à la maison pour sa femme », a déclaré Daulton Varsho, qui a réussi un circuit de deux points dans le neuvième devant Jeff Brigham. « C’était une expérience plutôt cool pour lui de pouvoir faire ça et ensuite de pouvoir vivre l’expérience d’avoir son deuxième enfant. »

Bassitt, échangé d’Oakland aux Mets avant la saison 2022, a obtenu une fiche de 15-9 avec une MPM de 3,42, puis a signé un contrat de trois ans de 63 millions de dollars américains avec les Blue Jays. Il n’était pas allé au Citi Field depuis qu’il avait perdu le troisième match décisif d’une série NL Wild Card contre San Diego en octobre dernier.

Le droitier de 34 ans a échappé à un premier et troisième bourrage sans retrait dans le troisième, retirant Brandon Nimmo et Jeff McNeil sur des popups autour d’une troisième frappe appelée à Francisco Lindor. Cette manche a commencé une séquence de 14 frappeurs consécutifs retirés pour Bassitt.

Jordan Romano a terminé le quatre coups sûrs pour son 14e arrêt en 15 occasions, le neuvième jeu blanc des Blue Jays, un sommet dans la ligue majeure. New York a été blanchi huit fois, égalant le total des Mets l’an dernier.

Springer a réussi un circuit sur le deuxième lancer de Verlander pour son 54e premier circuit, égalant Alfonso Soriano pour la deuxième place derrière le 81 de Rickey Henderson.

New York a été surclassé 46-13 lors de la première manche cette saison.

Verlander (2-3) a accordé cinq coups sûrs et en a retiré huit sur six manches. Il a lancé 117 lancers, le plus par un grand ligueur cette saison et le plus pour Verlander depuis 2019, avant de se faire opérer de Tommy John.

« Je suis reconnaissant d’avoir eu cette opportunité et je suis content d’avoir pu m’en sortir », a déclaré Verlander.

Journée Lou Gehrig

Varsho, dont la belle-mère est décédée en 2018 d’une sclérose latérale amyotrophique, a déclaré qu’il était émouvant d’être à la maison lors de la troisième journée annuelle de Lou Gehrig. Le joueur de premier but du Temple de la renommée est décédé de la SLA – maintenant connue sous le nom de maladie de Lou Gehrig – le 2 juin 1941.

« Pour pouvoir vivre un moment spécial, je sais qu’elle veille probablement sur moi », a déclaré Varsho.

Avant le match, les Mets ont remis un chèque de 10 000 $ à Project ALS en l’honneur de Sarah Langs, écrivaine et chercheuse chez MLB.com qui a annoncé son diagnostic de SLA l’automne dernier.

Le petit ami de Langs, Matt Williams, a lancé un premier lancer de cérémonie au joueur de champ intérieur des Mets Eduardo Escobar avant que le trio ne pose pour une photo.

Les Mets introniseront les anciens joueurs Howard Johnson et Al Leiter, ainsi que les diffuseurs Gary Cohen et Howie Rose, dans leur Temple de la renommée avant le match de samedi. Le responsable de longue date des relations avec les médias, Jay Horwitz, sera également honoré avant que le RHP des Blue Jays Jose Berrios (5-4, 3,86 ERA) ne s’oppose au RHP des Mets Tylor Megill (5-3, 4,67 ERA).