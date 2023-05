Basse-Californie, Mexique, une course de rue se transforme en fusillade : 10 morts, au moins 9 autres blessés

Au moins 10 personnes ont été tuées et neuf autres blessées lorsqu’un événement annuel de course tout-terrain en Basse-Californie a éclaté lors d’une fusillade samedi, alors que les participants traversaient la ville d’Ensenada, selon plusieurs rapports.

L’événement de deux jours, appelé Cachanillazo, devait se conclure plus tard dans la journée. Alors que les coureurs s’arrêtaient près d’une station-service dans la région de San Vicente à Ensenada, située à environ deux heures de route au sud de San Diego, vers 14 h 18, heure locale, un groupe d’assaillants armés d’armes d’épaule est sorti d’une camionnette grise et a ouvert le feu. envers les participants, selon Reuters, qui a cité des rapports d’appels au 911.

Le journaliste mexicain Alfredo Alvarez, qui compte 52 700 abonnés sur Twitter, a rapporté sur son site Web que la fusillade résultait d’une confrontation entre des membres actifs du cartel Arellano Felix (CAF) et du cartel de Sinaloa.

Selon des informations locales, le groupe de tueurs à gages présumés visait un membre du cartel des FAC qui faisait l’objet d’une enquête par les États-Unis pour trafic de drogue. Il aurait fait partie des personnes tuées samedi.

Une vidéo graphique partagée sur les réseaux sociaux montrait les corps ensanglantés des victimes éparpillés dans la rue à côté de véhicules tout-terrain, appelés Razers, alors que des soldats et d’autres forces de l’ordre étaient sur les lieux. D’autres images ont capturé le barrage de coups de feu retentissant près de la station-service samedi.

« La violence a atteint des niveaux jamais vus en Colombie-Britannique et au Mexique. Les routes et les villes qui, pendant des décennies, ont vu passer des familles et des amis dans des véhicules d’aventure tout-terrain, témoignent aujourd’hui d’exécutions de crimes. Ce qui s’est passé aujourd’hui à #Ensenada doit cesser, » Gustavo de Hoyos Walther, un avocat mexicain local, a tweeté en espagnol à ses plus de 161 500 abonnés.

Les autorités ont déclaré que les suspects n’avaient pas été appréhendés et n’avaient pas immédiatement divulgué les noms des victimes, a rapporté KNSD.

Reuters a rapporté que la police municipale et d’État, les Marines, les pompiers et la Croix-Rouge mexicaine, entre autres agences, sont intervenus sur les lieux.

Le maire d’Ensenada, Armando Ayala Robles, a déclaré que le procureur général de l’État de Basse-Californie, Ricardo Ivan Carpio Sanchez, avait chargé un groupe spécial d’enquêter sur la fusillade, a déclaré Reuters.

La fusillade est survenue alors que les migrants franchissaient la frontière américano-mexicaine en nombre record avec la récente fin du titre 42.

Vendredi, des agents de la patrouille frontalière de San Diego ont signalé des coups de feu lors de deux incidents récents, dont un alors que des agents s’occupaient d’un enfant de 4 ans abandonné à environ un demi-mile à l’est du port d’entrée de San Ysidro.

« La violence aux frontières est une menace importante pour la sécurité publique et pour les agents de la patrouille frontalière chargés de sécuriser les frontières de notre pays », ont averti les agents.