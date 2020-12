Cette nécrologie fait partie d’une série sur les personnes décédées dans la pandémie de coronavirus. En savoir plus sur les autres ici.

Bassam Saba, un éminent musicien libanais qui a promu la musique arabe en Occident avant de rentrer chez lui tard dans sa carrière pour prendre la direction du conservatoire national du Liban, est décédé le 4 décembre à Beyrouth, au Liban. Il avait 62 ans.

La cause était des complications de Covid-19, a déclaré sa fille, Mariana Saba.

Violoniste qualifié formé à la musique occidentale qui jouait également du nay (une flûte arabe), de la flûte occidentale et du oud semblable à un luth, M. Saba a travaillé dur pour répandre l’appréciation de la musique arabe au niveau international, aidant à lancer le Orchestre arabe de New York et jouer avec l’Ensemble Silk Road, créé par le violoncelliste Yo-Yo Ma. Sa biographie officielle répertorie également des collaborations avec Sting, Alicia Keys, Herbie Hancock et Quincy Jones, ainsi que des orchestres internationaux.

Il a joué avec certaines des plus grandes personnalités culturelles du monde arabe, dont Fairouz, la célèbre chanteuse libanaise, et Marcel Khalife, l’auteur-compositeur et joueur de oud.