Bass, Mampe remontent L-Way Central après JCA – Shaw Local

JOLIET – Alors que le gardien partant Alex Parks a été mis à l’écart en raison d’une blessure à la cheville, Lincoln-Way Central s’est plutôt lancé dans un match à deux du côté offensif. Cela n’aurait pas pu mieux fonctionner.

Brad Bass et Kevin Mampe ont combiné pour 44 points mercredi soir alors que les Knights ont surmonté un départ lent et ont battu l’ennemi hors conférence Joliet Catholic, 48-37.

Parks a été en moyenne d’environ 15 points et a joué un rôle clé dans d’autres aspects de l’attaque de Central. Les Knights (9-7) avaient perdu quatre de leurs cinq précédents en son absence.

« Nous avons très bien travaillé le jeu haut et bas avec moi et Mampe », a déclaré le Bass de 6 pieds 7 pouces. « Nous avons changé les choses et sommes allés plus loin avec Parks, et notre jeu à deux, avec des expulsions pour nos autres gars, a très bien fonctionné. »

Bass a également capté 12 rebonds et Mampe sept, aidant Central à un avantage de 37-24 sur les planches.

« Nous n’avons pas terminé offensivement et nous ne sommes pas allés suffisamment sur les planches offensives », a déclaré l’entraîneur de Joliet Catholic, Joe Gura. «Mais une partie de cela était que nous avons joué si fort du côté défensif.

«Nous avons eu du mal à garder Bass. Nous voulions garder le jeu dans les années 40, et nous l’avons fait. Nous voulions concourir et nous l’avons fait.

Bass a présenté le double coup dur. Il était très bas pour les plus petits Hilltoppers (7-12), et il est sorti et a réussi quelques sauts.

« Je pense que nos autres gars ont fait du bon travail en comprenant leurs rôles », a déclaré l’entraîneur central Bob Curran. « Ils ont fait du bon travail pour envoyer le ballon à Mampe et Bass où ils ont pu finir, et ils ont bien défendu. »

Et comment. Les Hilltoppers, dont la séquence de deux victoires consécutives s’est terminée, ont tiré 21,6% sur 8 sur 37 au cours des trois derniers quarts.

« Ils avaient une belle apparence », a déclaré Curran, dont l’équipe tirait de l’arrière 13-4 au début et a pris les devants pour de bon au milieu du troisième quart. « Mais les trois derniers quarts-temps, notre défense les a éloignés de la ligne des trois points. »

« Nous n’étions pas sur leurs tireurs dès le début », a déclaré Bass. « Ils nous ont donné une fausse pompe et nous ont mis en l’air. »

Colton Kolowski a mené Joliet Catholic avec 12 points et Nick Dalesandro et Jalen Jackson en ont ajouté neuf. Dalesandro en avait huit et Kolowski cinq au début, lorsque les Hilltoppers ont pris leur avance de 13-4.

« Si nous avions touché certains des lay-ups que nous avons manqués au deuxième quart, et si nos bons tireurs de sauts avaient touché des sauteurs ouverts au troisième quart, nous aurions été là », a déclaré Gura. « Nous voulions commencer vite et nous l’avons fait, mais après cela, nous n’avons pas pu faire entrer le ballon. »

Curran a déclaré que les Knights le considéraient comme « l’un de ces matchs 50-50 » qui peuvent aller dans les deux sens.

« Nous en avons beaucoup plus à venir, et certaines équipes sont un peu meilleures que nous et nous devrons essayer de les voler », a-t-il déclaré.

Alors que Central a traversé une période difficile, le hachoir à viande se profile pour Joliet Catholic en commençant par le match à domicile de East Suburban Catholic vendredi soir contre Marian Catholic, classé par certains comme l’équipe n ° 1 de l’État.