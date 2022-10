Basran quitte le poste de leader de Kelowna après 2 mandats – Kelowna Capital News

Après deux mandats en tant que maire de Kelowna, Colin Basran a tiré sa dernière révérence en tant que culte de la ville et a félicité le nouveau conseil entrant – mais pas le maire nouvellement élu par son nom.

Avec moins de 32% des 33 953 votes recueillis samedi 15 octobre, Basran a déclaré que c’était un rêve devenu réalité d’être le maire de la ville depuis 2014.

« Le peuple a parlé et au vu des résultats, je suis déçu. J’ai accepté ce qui s’est passé et je respecte les souhaits de nos résidents », a-t-il déclaré.

Cependant, lorsqu’on lui a demandé s’il allait féliciter le nouveau maire Tom Dyas, qui a recueilli plus de 60 % des voix, il a répondu en félicitant les membres du conseil.

“Le maire fait partie du conseil, j’ai félicité le conseil et le conseil est composé de neuf personnes.”

Il a ajouté qu’il ne savait pas s’il appellerait Dyas et concéderait verbalement. Les personnes présentes au siège de campagne de Dyas ont déclaré que le maire nouvellement élu avait attendu que Basran l’appelle avant de réclamer sa victoire, mais, sans l’appel, Dyas est monté sur scène pour accepter son rôle.

Basran a remercié sa famille et son équipe de campagne en déclarant qu’il ne pouvait pas le faire seul et qu’il est fier du travail qu’il n’a pas fait lors de cette élection et en tant que maire de Kelowna.

«Ils disent que le troisième mandat est le plus difficile, mais cela étant, il y a des gens dans les communautés, toutes les communautés, pas seulement Kelowna, qui sont contrariés par diverses choses qui se sont produites au cours des deux dernières années, dans lesquelles le conseil municipal n’a joué aucun rôle. Mais je pense que c’est une opportunité pour les résidents d’exprimer leur inquiétude ou leur colère, et cela a joué un rôle.

Il a reconnu que ceux qui ont voté ont peut-être contesté la croissance rapide de Kelowna au cours des dernières années, mais a déclaré qu’il ne changerait rien à son mandat de maire.

“J’ai très bien dormi la nuit en tant que maire parce que j’ai pris des décisions en fonction de ce que je pensais être le mieux pour tout le monde dans notre communauté”, a-t-il déclaré. “Cette ville connaît la croissance la plus rapide du pays, les gens veulent venir ici pour une raison …… donc si nous voulons fermer les portes, ce sera le choix du prochain conseil.”

Il est resté convaincu que Kelowna doit continuer à croître en tant que communauté afin de fournir des services aux résidents qui y vivent.

« J’ai hâte de voir le travail (du nouveau conseil) et de voir comment il progresse; ils sont prêts pour une course folle.

Basran a ajouté qu’il savait que les habitants de Rutland étaient en colère et bien qu’il soit né et ait grandi dans ce quartier de la ville, il est critiqué pour sa position sur le logement avec services de soutien.

«Il y a des sans-abri et des personnes sans domicile dans leur quartier et cela se serait produit, qu’il y ait eu ou non des logements avec services de soutien dans leur quartier, car nous savons que les gens de notre communauté et de tout le pays ont besoin d’un logement. Donc, dire que c’est plus répandu parce que j’ai aidé les gens à trouver un toit au-dessus de leur tête et que les soutiens dont ils ont besoin est la raison pour laquelle c’est pire ? »

Pendant ce temps, à travers la ville, Dyas a été informé par un grand groupe de partisans de la communauté de Rutland qu’il avait maintenant les clés de leur quartier.

