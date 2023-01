Basketteur de l’Alabama, 2e homme accusé de meurtre

TUSCALOOSA, Ala. (AP) – Le basketteur de l’Alabama Darius Miles et un autre homme ont été accusés de meurtre qualifié après une fusillade mortelle près du campus.

Le capitaine de la police de Tuscaloosa, Jack Kennedy, a déclaré que la fusillade s’était produite tôt dimanche matin dans le Strip près de University Blvd. près du campus. Il a déclaré que Jamea Harris, 23 ans, de la région de Birmingham, avait été tuée par balle.

Miles, 21 ans, un attaquant de réserve junior de Washington, DC, et Michael Lynn Davis, 20 ans, du comté de Charles, Maryland, ont tous deux été accusés de meurtre qualifié. L’accusation de meurtre qualifié est survenue parce que la mort impliquait des coups de feu tirés dans un véhicule, a déclaré Kennedy.

“À ce moment-là, il semble que le seul motif était une altercation mineure que ces individus ont eue avec la victime alors qu’ils étaient sur le Strip”, a déclaré Kennedy lors d’une conférence de presse dimanche soir.

Il a déclaré que le conducteur d’un autre véhicule, dans lequel Harris était passager, s’est approché de la police du campus près du stade Bryant-Denny vers 1 h 45, disant que quelqu’un avait tiré dans le véhicule, et il a riposté. L’un des suspects a été soigné pour des blessures ne mettant pas sa vie en danger dans un hôpital local.

Miles était une réserve dans l’équipe Crimson Tide, classée quatrième. L’Alabama avait annoncé avant le match de samedi contre LSU qu’il était absent pour la saison en raison d’une blessure à la cheville. Sa biographie a été retirée du site Web du département des sports et l’université a déclaré qu’il “a été retiré du campus” et ne fait plus partie de l’équipe.

“La priorité absolue de l’Université de l’Alabama est la sécurité et le bien-être de la communauté du campus”, indique un communiqué de l’université. “Nous sommes attristés par l’incident qui s’est produit près du campus la nuit dernière et adressons nos plus sincères condoléances à la famille et aux amis de la victime.”

Ni le conducteur de l’autre véhicule ni Harris ni Davis ne semblaient être affiliés à l’université, a déclaré Kennedy.

