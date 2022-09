POLO – Des chiens de toutes tailles et de toutes formes se sont agités et haletés lors du Doggy Dash 2002 samedi à Polo High School, récoltant 1 000 $ pour un refuge pour animaux local.

Et l’équipage du Magicien d’Oz a même fait une apparition à la collecte de fonds organisée par les membres du Polo High School Student Council.

“Nous avons eu 80 participants aujourd’hui”, a déclaré Gina Cole, enseignante de PCHS et conseillère du conseil étudiant. « Nos étudiants ont vraiment tout réuni aujourd’hui. Nous avons recueilli un peu plus de 1 000 $ pour le refuge pour animaux Granny Rose »

Granny Rose Animal Shelter est situé juste à l’ouest de Dixon et dessert les comtés d’Ogle, Lee et Whiteside. L’événement de samedi comprenait une course de 5 km, une marche amusante de 0,68 mile, un parcours d’agilité et un concours de costumes.

Et c’est là que la famille des Joines a brillé quand eux et leurs partenaires canins sont arrivés en tant que certains des personnages principaux du Magicien d’Oz.

Emily Joines, une autre enseignante du PCHS et co-organisatrice de l’événement, était Dorothy avec des baskets rouges « scintillantes ».

La famille Joines a remporté le prix du meilleur ensemble au concours de costumes Doggy Dash du conseil étudiant du lycée de Polo avec leur tenue sur le thème du magicien d’Oz. Sur la photo, de gauche à droite, la méchante sorcière Paula Joines et Annie dans le rôle de Toto ; Munchkin Amelia Manis; L’épouvantail Beth Manus et Ginger dans le rôle du lion lâche; et Dorothy Emily Joines et Eden dans le rôle de Glenda la bonne sorcière. Emily est enseignante à l’école secondaire et l’une des organisatrices de l’événement de cette année. (Earleen Hinton/Shaw Media)

“J’avais déjà de la peinture sur ces chaussures quand je peignais à la maison, alors j’ai décidé de les peindre en rouge et bien sûr, j’ai dû ajouter des paillettes”, a déclaré Emliy.

Son chien Eden était habillé en Glinda la bonne sorcière et sa mère, Paula, était la méchante sorcière de l’Ouest avec son chien Annie en Toto. Un autre membre de la famille Joines, Beth Manus de Tuscola était l’épouvantail avec son chien Ginger portait une fourrure comme le Lion lâche. La troupe était complétée par Amelia Manus en tant que Munchkin.

Cecelia Cook, résidente du Polo Rehabilitation and Health Care Center, tient Fletcher un Yorkie appartenant à Mark et Linda Downey de Grand Detour lors du Doggy Dash du Polo High School samedi. 10 sept. Les participants et leurs propriétaires sont passés devant le centre pour visiter les résidents. (Earleen Hinton/Shaw Media)

“C’est juste très amusant”, a déclaré Emily. “Nous voulions en faire un événement amusant et les enfants l’ont fait.”

Les participants ont marché un pâté de maisons vers le sud jusqu’au centre de réadaptation et de soins de santé Polo où ils ont été accueillis par des résidents qui ont apprécié les coups de langue des participants canins.

L’un des duos participant à la promenade était Katelyn Rockwood de Polo et son chien à trois pattes, Willow.

“Elle s’est cassé la jambe il y a 5 ans et elle a dû se faire amputer”, a déclaré Katelyn.

Teah Almasy, membre du conseil étudiant, a déclaré qu’elle et ses camarades de classe ont apprécié d’organiser l’événement.

“C’était super amusant et le taux de participation aujourd’hui était incroyable”, a-t-elle déclaré. “Nous avons aidé Mme Joines et Mme Cole aujourd’hui en distribuant des bandanas.”

Joe Lynch d’Ottawa, conduit Ava à travers le tissage du parcours d’obstacles lors du Doggy Dash du conseil étudiant de l’école secondaire Polo samedi. 10 septembre. Joe et sa femme Ashley, un ancien résident de Dixon, ont amené leurs bergers allemands Apollo et Ava à l’événement pour aider à collecter des fonds pour le refuge pour animaux Granny Rose. (Earleen Hinton/Shaw Media)

Joe et Ashley Lynch d’Ottawa ont fait le voyage à Polo avec leurs bergers allemands Apollo et Ava pour montrer leur soutien à Granny Rose. “Ma femme est de Dixon et nous avons participé à certaines de leurs autres collectes de fonds”, a déclaré Joe.

“Nous aimerions en faire un événement annuel”, a déclaré Joines.

Gina Cole, conseillère du conseil étudiant de Polo High School, donne des instructions aux participants au Doggy Dash samedi. 10 septembre. (Earleen Hinton/Shaw Media)

Lucas Nelson de Forreston et Katelyn Rockwood de Polo promènent leurs chiens Izzy et Willow au Doggy Dash du Conseil des étudiants du Polo High School samedi. 10 septembre. Willow s’est cassé la jambe il y a cinq ans et a dû se faire amputer. (Earleen Hinton/Shaw Media)