Baskets de la maison : les députés canadiens adoptent le confort et le style dans la tendance des chaussures de bureau

Vous n’attraperez pas Omar Alghabra dans une paire de Jordans.

Le ministre fédéral des Transports est fidèle à la marque Adidas depuis qu’il est enfant et joue au football en Arabie saoudite.

« Adidas était la chaussure de choix pour les enfants à la fin des années 70 et au début des années 80 », a déclaré Alghabra. Ceux connus comme les « originaux » – noirs avec trois bandes blanches épaisses sur les côtés – étaient « un gros problème ».

Cette nostalgie est le moteur de sa collection actuelle de baskets, qui fait souvent tourner les têtes lorsqu’il se promène dans les couloirs de la colline du Parlement ou assiste à une réunion du G7, où ses homologues commentent ses coups de pied.

« Positivement bien sûr », a-t-il dit.

Alghabra tient également à préciser une chose : ce n’est pas un sneakerhead, mais un « Adidas-head », ce qui est le genre de chose que seul un sneakerhead dirait.

Cette fascination pour l’histoire et les modèles spécifiques de baskets a conduit ce qui est maintenant une industrie de revente de plusieurs milliards de dollars et a créé une culture de baskets qui a fait son chemin sur le lieu de travail – normalisant un type de chaussures moins formel et moins douloureux au bureau. . Même la plus haute fonction.

Lors d’une retraite du caucus libéral en janvier, le premier ministre Justin Trudeau portait la chaussure Nike Dunk Low SB « Los Angeles Dodgers » avec du rose sur la semelle extérieure, représentant du chewing-gum mâché que les joueurs mordent.

À l’époque, il a dit qu’il s’agissait d’un cadeau de son fils, qui, « comme sa mère, est beaucoup plus cool que moi ».

Et non, Trudeau n’a pas le Montréal Sesame Bagel Dunk, une chaussure Nike conçue d’après le célèbre plat de la ville qui l’a élu à la Chambre des communes.

Les baskets font partie de la tendance casual wear : expert

Certains attribuent l’essor des baskets sur la Colline à Alghabra. Il a dit qu’il avait commencé à les porter comme une alternative confortable pendant la pandémie de COVID-19, tout en réalisant qu’il enfreignait la norme.

Mais c’est le point.

« Le port de baskets consiste davantage à briser la tradition qu’à la perpétuer », a déclaré Elizabeth Semmelhack, directrice et conservatrice principale du Bata Shoe Museum à Toronto.

Tout au long de la fin du 19e siècle et jusqu’au 20e, les hommes ayant des emplois de cols blancs devaient tous porter la même tenue, a-t-elle déclaré.

Puis vint le concept des «vendredis décontractés», a déclaré Semmelhack, où les hommes, un seul jour par semaine, en révélaient un peu plus sur qui ils étaient dans leur vie privée.

La prochaine étape a été l’émergence du secteur de la technologie, a-t-elle déclaré, où les innovateurs pouvaient essentiellement porter « une tenue de terrain de jeu et être les hommes les plus puissants de la pièce ».

« Les baskets permettent aux hommes et aux femmes de participer à la mode », a déclaré Semmelhack. « Ils ne sont pas hyper-sexualisés et peuvent apparaître avant-gardistes et à la mode. »

La chef adjointe du Parti conservateur, Melissa Lantsman, a déclaré qu’elle portait toujours des baskets au travail – et cela inclut la Chambre des communes.

La chef adjointe du Parti conservateur, Melissa Lantsman, arrive pour une réunion du caucus à Ottawa en novembre 2021. Lantsman a toujours porté des baskets au travail, et cela inclut la Chambre des communes. (Sean Kilpatrick/La Presse Canadienne)

Les baskets préférées de Lantsman sont les Jordan 1 Mids, qu’elle a dit obtenir à un prix moins cher car elles s’adaptent à la taille des enfants.

La garde-robe des femmes politiques fait toujours l’objet d’un examen minutieux, a-t-elle déclaré, mais les vêtements ont le pouvoir de donner confiance aux gens.

De plus, a déclaré Lantsman, cela la rend plus accessible.

« Il y a un nouveau type de politicien. Les gens portent des baskets dans leur vie, et se présenter dans la circonscription dans un parc en costume ne fonctionne pas », a-t-elle déclaré.

Les baskets remplacent les talons chez les femmes députées

Pour les femmes politiques, les baskets, contrairement aux talons, peuvent avoir une signification symbolique supplémentaire, a déclaré Semmelhack, en ce sens qu’elles montrent qu’elles sont prêtes à l’action.

« C’est l’équivalent d’un homme qui aurait enlevé sa veste et retroussé ses manches », a-t-elle déclaré, notant que la vice-présidente américaine Kamala Harris dépeint cette image lorsqu’elle porte ses baskets Converse.

De retour à Ottawa, les femmes députées, dont la ministre des Finances Chrystia Freeland, sont souvent vues portant des baskets tout en se précipitant d’une réunion à l’autre, mais elles les remplacent par une paire de talons lorsque les caméras tournent.

La vice-première ministre et ministre des Finances Chrystia Freeland achète une nouvelle paire de chaussures à Ottawa le 6 avril 2022, la veille de la publication du budget fédéral. Freeland est connu pour porter des chaussures décontractées tout en allant d’une réunion à l’autre. (Adrian Wyld/La Presse canadienne)

Cela ne fonctionne pas pour la députée libérale Lisa Hepfner, qui a abandonné les talons après avoir passé des années à les porter en tant que présentatrice à Hamilton.

« Je ne peux même pas les porter pendant quelques minutes », a-t-elle déclaré.

Hepfner recherche des baskets confortables, pas chères et qui brillent. Pour ce confort supplémentaire, elle met des semelles intérieures Birkenstock dans tout ce qu’elle porte.

Les gardes de sécurité sur la colline du Parlement lui ont dit qu’ils pouvaient l’identifier par ses chaussures, a-t-elle dit, avant même de voir l’épinglette que les députés portent sur leur revers.

« C’est une petite façon de m’exprimer »

Pour le leader du gouvernement à la Chambre, Mark Holland, les baskets sont une forme d’expression : « Ils me ressemblent », a-t-il déclaré.

« Nous sommes au Parlement, nous portons des costumes et nous nous habillons de manière appropriée pour les affaires qui doivent être traitées », a déclaré Holland.

« Mais il n’y a pas beaucoup de façons de s’exprimer en termes de vêtements, en particulier en tant qu’homme. Et donc c’est une petite façon de m’exprimer. »

Sa première paire était de l’ancien chef libéral Michael Ignatieff, qui a donné à Holland une paire de « Chucks » rouges (Chuck Taylor Converse) pendant la campagne électorale de 2011, pour représenter une course à la ligne d’arrivée.

Les baskets rouges étaient un accessoire courant lors des événements libéraux dans les derniers jours de cette élection, qui s’est terminée avec la majorité des conservateurs de Stephen Harper, le NPD formant l’opposition officielle et Ignatieff quittant son poste de chef.

Holland a également perdu son siège cette année-là.

« On pourrait penser que c’était de la malchance parce que j’ai perdu cette élection, mais c’est ensuite devenu une chose de porter des Chucks rouges dans les campagnes électorales », a déclaré Holland, qui est revenu à la Chambre des communes en 2015.

« Omar [Alghabra] et j’ai eu un truc : 100 jours avant une campagne, on va chercher une nouvelle paire de chaussures rouges. »

Le leader du gouvernement à la Chambre, Mark Holland, s’adresse aux journalistes dans le foyer de la Chambre des communes à Ottawa le 8 juin. Il a environ 10 paires de baskets Converse Chucks de différentes couleurs. (Sean Kilpatrick/La Presse Canadienne)

Holland a maintenant environ 10 paires de Chucks de différentes couleurs. Et ce sont tous des bas, pour lesquels il a des sentiments forts.

Alors que les députés s’accordent à dire que les baskets sont une forme respectable de mode, la plupart ne voient pas cela mener à la situation actuelle aux États-Unis, où un Congressional Sneaker Caucus existe pour favoriser les relations bipartites.

Holland, cependant, a suggéré qu’il pourrait être influencé.

« J’aime l’idée d’établir des liens qui ne sont pas politiques et de se considérer comme des êtres humains », a-t-il déclaré.

« Nous vivons à une époque très divisée, pointue et partisane », a-t-il déclaré. « C’est donc une façon de ne pas se prendre trop au sérieux et de se rappeler que malgré nos différences, nous avons beaucoup plus en commun qu’autrement et de réduire en quelque sorte la rancœur. Donc, sur cette base, bien sûr. »