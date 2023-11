Basket-ball universitaire masculin : Louisiana Tech chute lors de l’ouverture de la saison

Communications sportives de Louisiana Tech

FORT COLLINS, Colorado — Une séquence difficile en seconde période s’est avérée trop coûteuse pour Louisiana Tech alors que les Bulldogs ont perdu leur premier match de la saison contre Colorado State, 81-73, tard lundi soir, devant 4 331 supporters tapageurs à l’intérieur de la Moby Arena.

Pendant les 28 premières minutes du match, LA Tech (0-1) était aux commandes après avoir mené une grande partie du match menant à Jaylin Henderson un layup rapide qui a donné aux ‘Dogs un avantage de 10 points avec 12:37 à jouer.

Cependant, les Bulldogs, qui avaient réussi 23 de leurs 42 paniers jusqu’à présent, ont connu une séquence de 8 minutes qui a complètement renversé le match. Douze ratés consécutifs en attaque ont joué un rôle clé dans la séquence de 23-2 de CSU (1-0). Soudain, LA Tech est passé de 10 à 11 avec 4:29 à jouer.

Le maximum que les Bulldogs pouvaient atteindre était de six, puisque 12 des 20 derniers points des Rams provenaient de la ligne des lancers francs. C’était un endroit où CSU a vécu toute la nuit, passant 23 sur 26 de la bande caritative grâce à 23 fautes personnelles infligées à LA Tech. Cinq d’entre eux ont été nommés Joueur de l’année de la pré-saison de la Conference USA Isaïe Crawford qui n’a vu que 12 minutes d’action avant de commettre une faute pour la cinquième fois seulement.

Malgré les deux fautes précoces de Crawford en première mi-temps, les Bulldogs sont restés à l’écart pendant seulement une minute des 20 minutes tout en prenant un mince avantage de 34-33 dans les vestiaires.

Crawford a commis deux autres fautes dans les 85 premières secondes de la seconde mi-temps. Malgré cela, LA Tech a connu sa meilleure séquence de basket-ball juste après cela, avec une série de 15-4 qui comprenait trois gros paniers à trois points (deux de Tahlik Chávez et un enterré du coin par Devin Ree ).

Un pull réalisé par Jordan Crawford suite à un revirement forcé a donné aux ‘Dogs leur plus grande avance du match à 53-42 avec 14:08 à jouer. Mais la disette marquante est survenue peu de temps après.

LA Tech a fini par tirer à 44,6 pour cent depuis le terrain (29-65) ainsi qu’à 80,0 pour cent depuis la ligne des fautes (8-10). Jouer sans deux attaquants clés Daniel Batcho et Terri Miller Jr. les Bulldogs possédaient toujours le verre avec une marge de rebond de +16 et un avantage de 13-0 sur la deuxième chance.

Trois Bulldogs, tous nouveaux venus, ont atteint des points à deux chiffres – Henderson (16), Sean Newman Jr. , (15) et Chávez (11). Newman Jr. a également ajouté cinq passes décisives et trois interceptions tout en jouant 32 minutes, un sommet pour l’équipe, lors de ses débuts à LA Tech.

Après avoir été limité à seulement 38,5 pour cent de tirs en première mi-temps, CSU a atteint 64,0 pour cent de tirs en seconde période. Quatre Rams ont récolté des points à deux chiffres, menés par Joel Scott avec un sommet de 18.

CITATIONS

L’entraîneur-chef Talvin Hester

Réflexions générales sur le jeu…

«Je pensais que nous étions sortis et que nous nous étions battus. J’ai pensé que pendant environ 32 minutes de ce match, nous avions joué ensemble et inspiré. Pendant environ quatre ou cinq minutes, nous nous sommes séparés. Je dois faire jouer l’équipe pendant 40 minutes. Les matchs sur route sont difficiles. Bien sûr, nous aurions adoré Isaïe Crawford plus.”

Sur les difficultés défensives en seconde période…

«Je pensais que nous aspirions un peu le vent. Nos jambes ont arrêté de bouger. Nous les avons maintenus à 38,5 pour cent au premier semestre, mais nous ne l’avons pas fait au second semestre. Notre intensité doit être à la hauteur.

Sur Sean Newman Jr. …

« Il est vraiment bon. Il est vraiment stable. J’espère que nous pourrons l’amener au point où il n’aura pas à jouer 32 minutes et où il pourra jouer un peu plus frais. J’ai dit à tout le monde lorsque nous l’avons recruté qu’il allait être l’un des favoris des fans de Louisiana Tech.

Sur le rebond de l’équipe…

« C’était une priorité. Nous avons eu du mal à rebondir la saison dernière. En première mi-temps, nous avons fait un travail incroyable pour les empêcher de rebondir. Nous devons continuer à faire des arrêts et à obtenir ces rebonds.

Au programme cette semaine…

«Je veux voir notre force mentale grandir. Je suis vraiment enthousiasmé par l’équipe que nous avons. Je pense que nous devons nous améliorer à l’intérieur et nous devons améliorer la couverture des écrans de balle. Nous allons les défier et rendre l’entraînement plus difficile que les matchs.

NOTABLES

Avec cette défaite, LA Tech et Colorado State sont désormais à égalité de tous les temps, 1-1.

Tahlik Chávez a réussi trois triples, marquant la 53e fois de sa carrière universitaire qu’il réussit au moins trois tirs à trois points en un seul match.

a réussi trois triples, marquant la 53e fois de sa carrière universitaire qu’il réussit au moins trois tirs à trois points en un seul match. Will Allen a joué 26 minutes, un sommet en carrière, tout en récupérant huit rebonds, ce qui est le deuxième record de sa carrière.

a joué 26 minutes, un sommet en carrière, tout en récupérant huit rebonds, ce qui est le deuxième record de sa carrière. Dravon Mangum a enregistré un record de 10 rebonds, marquant la deuxième fois de sa carrière de Bulldog d’atteindre des rebonds à deux chiffres.

a enregistré un record de 10 rebonds, marquant la deuxième fois de sa carrière de Bulldog d’atteindre des rebonds à deux chiffres. Isaïe Crawford n’a joué que 12 minutes, soit le moins de minutes qu’il ait jamais jouées dans un seul match en tant que Bulldog (sans compter le match où il a subi sa deuxième blessure de fin de saison).

SUIVANT

LA Tech sera de retour en action dans une semaine, affrontant le Lyon College le lundi 13 novembre au Thomas Assembly Center sur Karl Malone Court. Tipoff est prévu pour 18 heures CT et sera diffusé en direct sur ESPN+.

