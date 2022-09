LOS ANGELES –

Une mère californienne doit payer plus de 9 000 dollars de dédommagement et s’excuser auprès d’un adolescent basketteur qu’elle a dit à sa fille de frapper lors d’un match de basket pour jeunes en 2021, a déclaré un juge mercredi.

La fille de la femme a donné un coup de poing à l’adversaire dans le cou et elle s’est effondrée sur le terrain, souffrant d’une commotion cérébrale. Le coup de poing a été enregistré sur une vidéo de téléphone portable.

La mère, Latira Shonty Hunt, a été inculpée l’année dernière d’un chef de délit de contribution à la délinquance d’un mineur et d’un chef de délit de coups et blessures. Elle risquait jusqu’à un an de prison.

Un juge du comté d’Orange a autorisé Hunt, 44 ans, à participer à un programme de diversion qui comprend une lettre d’excuses écrite, des cours de restitution et de gestion de la colère avant de pouvoir assister à des matchs de basket. Elle doit également rester à l’écart de la victime.

“Un adulte adulte ordonnant à un enfant d’utiliser la violence contre un autre enfant sur le terrain de basket est répréhensible”, a déclaré le procureur du comté d’Orange, Todd Spitzer, dans un communiqué de presse. “En ordonnant à sa propre fille de se livrer à la violence, elle est non seulement responsable d’avoir blessé un enfant innocent comme si elle l’avait frappé avec son propre poing, mais elle a transformé son propre enfant en quelqu’un qui est prêt à blesser un autre enfant.”

L’affaire pénale sera classée si Hunt se conforme au programme de déjudiciarisation, a déclaré son avocat, Brett Greenfield, dans un communiqué. L’avocat a déclaré que Hunt et sa fille avaient assumé la responsabilité de leurs actes.

“Mme. Hunt et sa fille peuvent maintenant commencer à guérir », a déclaré Greenfield. «Malheureusement, cet incident a ouvert la porte des médias sociaux à de nombreuses personnes pour faire des déclarations directes à Mme Hunt et à ses filles mineures. Ces déclarations étaient infectées par le racisme, le sectarisme, les menaces, l’humiliation, l’intimidation et plus encore. Le mal créé durera toute une vie.

Un avocat de la famille de la victime adolescente n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Le match de basket-ball a eu lieu le 7 novembre 2021, lorsque deux équipes de clubs ont joué lors d’un tournoi dans la ville de Garden Grove près de Los Angeles.

Hunt a crié à sa fille “tu ferais mieux de la frapper pour ça” après un jeu physique, ont déclaré les procureurs.

Sa fille a ensuite donné un coup de poing et la victime de 15 ans s’est effondrée “au sol comme une poupée de chiffon”, a déclaré Spitzer lorsque Hunt a été inculpé l’année dernière.

“À mon avis, cela ne serait pas arrivé, sans les mots de maman”, a déclaré Spitzer en décembre. Il a dit que les mots de Hunt “étaient le catalyseur” qui a poussé sa fille “à même penser” à frapper l’autre fille.

La fille qui a lancé le coup de poing est la fille de l’ancien joueur de la NBA Corey Benjamin, qui a présenté des excuses peu de temps après avoir vu la vidéo du match l’année dernière. Sa carrière professionnelle comprenait des séjours avec les Chicago Bulls, les Atlanta Hawks et des équipes étrangères.

“En tant que père, je suis choqué et déçu du comportement de ma fille car cela ne reflète pas les valeurs et les normes de ma famille. Cela n’illustre pas non plus les valeurs, le caractère et l’esprit sportif que le basket-ball exige », a déclaré Benjamin dans un communiqué à l’époque.