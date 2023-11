Basket-ball n°9 du Tennessee contre Tennessee Tech

Le basket-ball du Tennessee est officiellement de retour alors que les Vols accueillent Tennessee Tech lundi soir lors de l’ouverture de la saison 2023-24 à la Thompson-Boling Arena. L’astuce est prévue à 18h30, heure de l’Est et le jeu peut être vu via les plateformes de streaming SEC Network+ ou ESPN+.

Les Vols, classés neuvièmes, qui ont été choisis plus tôt ce mois-ci pour remporter la Conférence du Sud-Est devant Texas A&M, l’Arkansas et le Kentucky, viennent de remporter une saison de 25 victoires et un voyage au Sweet Sixteen en mars dernier.

L’intersaison comprenait les ajouts de l’aile du nord du Colorado Dalton Knecht et garde de tir de l’USC Upstate Jordan Gaineyle fils de l’entraîneur-chef associé du Tennessee Justin Gainey.

Les deux ont joué pendant la pré-saison, combinant 48 points lors de la victoire 89-88 du Tennessee contre Michigan State la semaine dernière, Knecht marquant 28 et Gainey en ajoutant 20. Ils en ont marqué 13 chacun lors d’une victoire d’exhibition à domicile contre Lenoir-Rhyne lundi.

Tennessee contre Tennessee Tech : comment diffuser

Heure de début: 18 h 30 HE

Emplacement: Aréna Thompson-Boling (21 678)

Streaming: Réseau SEC+ (lecture par lecture : Michael WottrenAnalyste : Steve HamerLigne de touche : Sarah Détwiler)

Mobile: Application ESPN ou WatchESPN.com

Radio: WNML-FM 99,1 à Knoxville (Play-by-play Bob KeslingAnalyste : Bert Bertelkamp). L’émission de radio Vol Network peut être écoutée sur filiales locales dans tout l’État du Tennessee.

Comment regarder le réseau SEC+

SEC Network+ n’est pas une chaîne de télévision, mais est un complément en ligne complémentaire fournissant du contenu et des programmes en ligne. Les fans peuvent accéder au contenu sur SEC Network+ via l’application ESPN ou ESPN.com/watch.

Les téléspectateurs doivent disposer d’un abonnement au câble ou au satellite et d’informations de connexion pour accéder au flux SEC Network+.

Les fans peuvent également regarder sur ESPN+, la plateforme de streaming d’ESPN qui nécessite un abonnement payant. ESPN+ est distinct des abonnements au câble ou au satellite. Plus d’informations peuvent être trouvées ici.

Rick Barnes : Zakai Zeigler jouera des « minutes limitées » lors de l’ouverture de la saison

Rick Barnes dit dimanche soir lors d’une apparition dans l’émission de radio “The Nation” que Zakaï Zeigler jouera un nombre limité de minutes contre Tennessee Tech à la Thompson-Boling Arena. Le meneur junior est absent depuis qu’il a subi une déchirure du LCA en février.

Barnes lors de l’interview a également noté que les Vols pourraient toujours être en désavantage numérique après le transfert de la garde. Jordan Gainey a manqué l’entraînement dimanche après être récemment tombé malade.

“Nous n’avons pas encore réuni toute l’équipe”, a déclaré Barnes. « Nous espérions que demain ce serait la première fois, et ce seront certainement des minutes limitées pour Zakai. Mais Jordan Gaineyaujourd’hui, je ne me sentais pas bien, j’ai raté l’entraînement.