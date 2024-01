Basket-ball masculin Syracuse Orange : pronostics et sondage contre les Boston College Eagles

Le Orange de Syracuse (14-6, 4-4) sont sur la route ce soir contre le Aigles du Collège de Boston (12-8, 3-6). L’alerte est donnée à 7h00 sur le réseau ACC et nous vous disons si nous pensons qu’Orange peut remporter la série.

Kévin : Syracuse 73, Boston College 70

Je ne pense pas que Quinten Post sera à nouveau exclu, mais je pense que la zone arrière de Syracuse sera également meilleure que lors de la première rencontre. Si vous avez oublié, Judah Mintz n’a pas commencé et il a combiné avec JJ Starling pour tirer 2-8 depuis le sol. Les Orange ont un avantage sur le périmètre et s’ils parviennent à éviter les revirements, ils devraient être capables de survivre à un match difficile sur la route contre une équipe décousue dans un environnement pas si hostile.

Szuba : Syracuse 75, Boston College 68

Les seules victoires du Boston College en janvier ont été contre Notre Dame et Georgia Tech. Peut-être que Devin McGlockton recommencera, mais je ne choisirai pas les Eagles pour gagner. Post aura presque certainement une meilleure performance cette fois-ci, mais si le match le plus récent de Syracuse était une indication, Peter Carey pourrait être en mesure de fournir des minutes ponctuelles pour épeler Maliq Brown. Mintz et Starling maintiennent leur score et la défense d’Orange continue de se verrouiller alors que Syracuse remporte sa douzième victoire consécutive contre Boston College.

Finlandais: Syracuse 70, Boston College 69

Syracuse a battu la Colombie-Britannique il y a quelques semaines à peine, et je ne pense même pas qu’ils aient joué leur meilleur basket lors de ce match. Syracuse s’accorde très bien avec la Colombie-Britannique, car une défense périmétrique de qualité comme Judah et Quadir aggrave encore une équipe de tir incohérente. Bien que ‘Cuse ne tire pas particulièrement bien le ballon non plus, la mauvaise défense à 3 points des Eagles devrait donner à l’Orange suffisamment d’espace pour réussir quelques tirs et prendre l’avantage. Je suis un peu inquiet pour ce match en raison des incohérences routières des Orange cette saison.

Dom : Syracuse 72, Boston College 64

Syracuse a remporté 11 matchs consécutifs contre la Colombie-Britannique, et les Orange n’ont pas perdu sur la route contre les Eagles depuis 2018. Comme James l’a noté, les trois victoires de la Colombie-Britannique dans l’ACC sont contre deux des trois pires équipes de la conférence. La différence dans celui-ci résidera dans les tirs extérieurs – Syracuse maintient ses adversaires au troisième pourcentage le plus bas de trois points de l’ACC, tandis que BC abandonne le deuxième pourcentage le plus élevé. Des joueurs comme Bell, Starling et compagnie vont avoir une belle apparence de l’extérieur, et s’ils parviennent à en faire un nombre raisonnable, cela devrait être une victoire serrée mais confortable.

Mike: Syracuse 73, Boston College 62

Je ne comprends vraiment pas comment ‘Cuse est un chien de 4 à 6 points dans ce jeu. Quinten Post a connu le pire match de sa carrière lorsque les Eagles ont visité Syracuse il y a quelques semaines et s’il ne peut pas y aller, tout le plan de match de la Colombie-Britannique s’effondre. Comme toujours, SU doit faire attention aux tireurs de périmètre, mais n’y pensons pas trop : ils ont fait face à un chemin beaucoup plus difficile, ont perdu leurs deux centres à cause de blessures et ont toujours un meilleur bilan à ce stade. Gardez le cap.

Maximale : Collège de Boston 72, Syracuse 68

Je vais me faire l’avocat du diable et suivre les Eagles ici. Comme Mike, je ne pouvais vraiment pas croire que Syracuse était un si gros outsider, alors peut-être qu’il y a quelque chose qui me manque. La Colombie-Britannique a le taux de roulement le plus bas de toutes les équipes de l’ACC en conférence et tire un peu mieux que SU. Les Orange sont beaucoup plus minces à garder Quinten Post comme ils l’étaient la première fois, donc je m’attends à ce que le grand homme n’ait aucun problème à dominer en bas. Si les Eagles pouvaient affronter la Caroline du Nord à domicile, comme ils l’ont fait la semaine dernière, ils pourraient rivaliser avec n’importe qui.

