Basket-ball masculin de Syracuse Orange : un groupe de vétérans envisage la fin de la sécheresse de 3 ans dans le tournoi NCAA

SYRACUSE, NY — Rendez-vous à le tournoi. Revenez à que tournoi. Accédez au tournoi. Revenir au tournoi où Syracuse appartient. Telles sont les réponses données par JJ Starling, Kyle Cuffe, Eddie Lampkin et Naheem McLeod lors de la journée des médias.

L’équipe masculine de basket-ball de Syracuse Orange n’a pas participé au tournoi de la NCAA depuis 2021, une sécheresse atypique de trois ans qui représente un territoire inconnu pour le programme légendaire. La dernière fois que cela s’est produit, Syracuse n’était pas affiliée à une conférence (1970-1972).

The Orange sera un groupe décidément plus âgé en 2024-25, une réponse intentionnelle d’Adrian Autry et de son équipe alors que le programme tentera de mettre fin à trois interruptions de la Big Dance. Désormais, avec un groupe plus expérimenté, Syracuse espère que ses quatre seniors sortis du portail de transfert aideront l’Orange à retrouver le chemin des séries éliminatoires.

« Ils ont traversé des guerres. Ils savent que c’est une opportunité pour eux et ils sont heureux. Ils veulent être ici autant que nous le voulions ici », a déclaré Autry à propos des quatre transferts. « Ces gars sont tous matures. Ils ont un bon QI pour le jeu. Ils comprennent ce qu’il faut pour réussir sur et en dehors du terrain. Leur maturité et leur complicité ont été une très bonne surprise.

En tant que représentant de cette maturité et de ce QI, l’équipe sera dirigée par Jaquan Carlos, le transfert de Hofstra, qui devra stabiliser Syracuse depuis le poste de meneur, lancer l’offensive et mettre en place ses coéquipiers.

En bas, les Orange ont une véritable présence au poste bas dans le transfert du Colorado, Eddie Lampkin, qui peut passer et sortir à l’occasion, correspondant au style de jeu qu’Autry préfère avec le rythme et l’espace dans une attaque à cinq retraits. Lampkin sera également l’une des voix les plus fortes du vestiaire. Lorsqu’on lui a demandé s’il avait adopté une approche de mentor auprès de l’un des jeunes joueurs, il a répondu d’une manière différente.

« Nous avons tous pris tout le monde sous notre aile », a déclaré Lampkin, « parce que nous voulons tous participer au tournoi. »

Photo de Dylan Buell/Getty Images

Jyare Davis donne à l’Orange un attaquant expérimenté capable de rebondir, de défendre et de jouer autour du panier. Le costaud Davis semble être un joli compliment pour le talentueux, athlétique et enthousiaste étudiant de première année Donnie Freeman. Enfin, Lucas Taylor apporte des scores et des tirs supplémentaires derrière Chris Bell.

Les joueurs de Syracuse qui reviennent sont désormais également des membres expérimentés des classes supérieures. Bell revient aux côtés de JJ Starling, désormais en junior. Starling devrait être le leader du groupe.

« JJ, qui a vécu ça, il comprend. Il faisait partie de Notre-Dame Ensuite, il faisait partie de l’équipe de l’année dernière où nous avons connu une séquence de victoires et une séquence de défaites. Il a vécu des scénarios défavorables. Je pense que nos voix, nos dirigeants de notre vestiaire ont de l’expérience », a déclaré Autry.

Starling, en phase avec les réponses de ses coéquipiers, a le même objectif en tête que les autres.

« Nous pensons que nous avons le bon groupe de gars pour aller loin et se rendre au tournoi. Ce sont nos attentes », a déclaré JJ Starling.

Pour ce faire et gagner une place en général, Syracuse devra défier les attentes de la conférence. L’optimisme de pré-saison est commun à tous les programmes, mais les Orange ont été choisis pour terminer onzième de la conférence lors du sondage médiatique de pré-saison. Syracuse n’a pas terminé onzième ou moins depuis qu’il a rejoint la ligue. Les joueurs de cette équipe sont motivés et savent bien où ils ont été sélectionnés lors du sondage médiatique de pré-saison.

Faire le tournoi NCAA est devenu un peu une science. Au moins, ce n’est probablement pas un art. Avec expansion des métriques qui commencent par le NET et se terminent par le comité de sélection, nombreux sont ceux qui ont tenté de quantifier le processus de sélection des tournois, entre autres choses, en manipulant le NET en leur faveur en programmant des équipes plus douces et en éliminant les équipes.

Lorsqu’on lui a demandé comment Syracuse pourrait revenir au tournoi, Autry a fait référence à KenPom avant de proposer une réponse beaucoup plus simple et ressemblant un peu à son prédécesseur.

« Tu dois gagner des matchs », a commencé Autry. « Vous devez gagner des matchs hors conférence et vous devez planifier les équipes. Vous devez donner une chance à votre équipe et je pense que nous l’avons fait avec notre conférence. Nous avons de grands adversaires hors conférence et nous devons gagner certains de ces matchs, sinon tous.

Syracuse disputera des matchs clés hors conférence contre le Texas, St. Joe’s/Texas Tech, le Tennessee et le Maryland. Au-delà de cela, l’Orange aura un calendrier hors conférence bien plus souple qu’il y a une saison.

Avant sa sécheresse de trois saisons en tournoi, Syracuse était devenue l’une des équipes de bulle les plus notoires du pays. L’Orange pourrait à nouveau flirter avec ce statut, mais toute prédiction quant à l’endroit où il pourrait atterrir si tôt, avec autant d’inconnues, serait insensée. La saison peut être longue, et les joueurs vétérans le comprennent intuitivement. Rien ne remplace l’expérience et le niveau à Syracuse commence par la participation au tournoi NCAA.

« Je pense qu’avec leur expérience, ils comprennent la longévité de la saison et ses hauts et ses bas », a déclaré Autry. « Je pense donc que nous pourrons rebondir. »