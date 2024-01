Basket-ball masculin de l’Arizona contre le score final de l’Oregon : le record de carrière de Caleb Love permet aux Wildcats de remporter leur première victoire sur la route contre les Ducks depuis 2015

Au revoir, le terrain le plus laid du basket-ball universitaire. Vous ne serez pas là où l’Arizona entame sa première séquence de défaites en trois ans.

Les Wildcats ont une fois de plus démontré leur étrange capacité à jouer de leur mieux immédiatement après une défaite, en s’imposant 87-78 à l’Oregon samedi après-midi. Il s’agissait de leur première victoire au Matthew Knight Arena depuis 2015, mettant ainsi fin à un dérapage de six matchs, et mettant également fin à leur séquence de 3 défaites consécutives sur la route.

L’Arizona, neuvième (15-5, 6-3 Pac-12), s’est amélioré à 14-0 lors des matchs après une défaite en cours de saison, ce n’est que le deuxième qui n’a pas été décidé à deux chiffres et uniquement parce que l’Oregon (14- 6, 6-3) a frappé un 3-points poubelle à 10 secondes de la fin.

Les Ducks étaient 7 sur 18 sur 3 mais n’ont fait que 4 sur 14 pour commencer, l’un de ceux au-delà du demi-terrain pour terminer la première mi-temps, et ont tiré 44,8 pour cent au total, dont 39,4 pour cent en seconde période. C’était un contraste frappant avec la défaite 83-80 de jeudi contre l’Oregon State, lorsque les Beavers ont réussi 12 des 20 3, y compris un batteur au buzzer pour le gagner.

L’UA était de 10 sur 19 sur 3, dont cinq provenant de Caleb Amour, qui a inscrit un sommet en carrière de 36 points sur 12 tirs sur 18. Il s’agit du plus grand nombre de points marqués par un Wildcat dans un vrai match sur route depuis Ivan Radenovic en avait 37 à Stanford en 2007, le plus en Oregon depuis Salim Stoudamire en avait 37 en 2004.

Kylan Boswell a ajouté 14 points, son maximum depuis le 4 janvier et égalant son score des quatre matchs précédents, tandis que Keshad Johnson en avait 12 et Oumar Ballo est allé pour 10 avec neuf rebonds.

L’Arizona menait 45-38 à la mi-temps, mais il menait 14 avec 1:09 à jouer avant la pause après que Love ait lancé un dunk à une main en transition. Il a immédiatement couru vers la section étudiante de l’Oregon, avec laquelle il avait bavardé tout le match, et a été frappé par une faute technique.

Les Ducks ont réussi les deux lancers francs, ont réussi un dunk de Dante puis, après que l’Arizona ait raté deux lay-ups dans les 10 dernières secondes, Jermaine Cousinard a vidé un 70 pieds au buzzer. Cousinard a mené l’Oregon avec 20 points, mais il a réussi 6 tirs sur 19, tandis que N’Faly Dante en avait 19.

Pourtant, les Wildcats ont réussi à reprendre une avance à deux chiffres au début de la seconde mi-temps et l’ont maintenu jusqu’à ce que l’Oregon marque cinq points de suite pour revenir à 54-46 avec 15:57 à jouer. Love a répondu avec son quatrième triple, et son cinquième l’a amené à 30 et a donné l’avantage à l’Arizona 63-48 avec 12:13 à jouer.

L’avance est passée à 16 après un Johnson 3, mais l’Oregon a utilisé la ligne des fautes pour revenir à 10 avec 8:29 à jouer. Ensuite, Love a réussi deux lancers francs et un flotteur pour égaliser sa carrière.

Le poignard est arrivé quelques minutes plus tard lorsque Boswell a marqué cinq points de suite, un lay-up de porte dérobée sur une passe de Johnson, puis un pull-up 3 du haut de la clé pour donner une avance de 75-59 aux Wildcats avec 6:05 à jouer.

L’UA a réussi six de ses huit premiers tirs, prenant une avance de 17-5 en moins de quatre minutes, mais cela a été suivi de trois possessions vides qui ont permis à l’Oregon de se rapprocher à cinq minutes. Les Wildcats ont réussi à conserver un avantage de 2 ou 3 points dans les 11 minutes suivantes malgré Balle et Motiéjus Krivas combinant pour cinq fautes en première mi-temps.

Les Wildcats ont commencé à se séparer en fin de mi-temps grâce à Love, qui a réussi son troisième 3 et a ensuite ajouté un lay-up inversé en transition pour porter le score à 41-29 avec 2:50 à jouer.

La défense de l’Arizona a provoqué 12 revirements en première mi-temps, menant à 14 points, mais les Ducks ont quand même tiré à 52 pour cent dans les 20 premières minutes.

L’UA rentre chez elle pour les deux prochains matchs, accueillant Cal jeudi et Stanford samedi. Les Wildcats ont une fiche de 10-0 au McKale Center cette saison, le même record que l’Oregon avait à domicile en début de journée.