Basket-ball de l’État du Nouveau-Mexique : 3 anciens joueurs accusés de crimes sexuels en cas de bizutage présumé

Trois anciens joueurs de basket-ball de l’Université d’État du Nouveau-Mexique ont été accusés de crimes sexuels et d’autres délits en raison d’allégations selon lesquelles ils harcelaient leurs coéquipiers et les membres du personnel étudiant – des accusations qui ont aidé mettre fin prématurément à la saison 2022-23 de l’équipe – a déclaré jeudi le procureur général de l’État.

Deshawndre Washington, le docteur Bradley et Kim Aiken Jr. sont accusés d’avoir « détenu des joueurs plus jeunes et des membres du personnel étudiant contre leur gré pendant qu’ils les violaient », notamment en « s’emparant violemment des zones génitales (des victimes), » a déclaré le bureau du procureur général du Nouveau-Mexique, Raúl. Torrez a déclaré dans un communiqué de presse.

Les infractions se seraient produites entre août et novembre 2022, selon les actes d’accusation du grand jury publiés par le bureau de Torrez.

“Les joueurs, les entraîneurs et les administrateurs de tous les niveaux sont informés que ce type de comportement violent sera poursuivi avec toute la rigueur de la loi”, a déclaré Torrez dans un communiqué. déclaration. « Ils doivent également être conscients que même si cette action constitue une première étape importante pour lutter contre ce comportement inexcusable, notre travail visant à corriger la culture qui a permis que ces crimes se produisent est loin d’être terminé. »

Chaque accusé est accusé de pénétration sexuelle criminelle ; plusieurs chefs d’accusation de séquestration ; plusieurs chefs d’accusation de contact sexuel criminel ; un chef d’accusation de complot en vue de commettre des contacts sexuels criminels ; et un chef d’accusation de complot en vue de commettre un emprisonnement abusif, selon des documents judiciaires. Chaque accusation est un crime.

Washingtonun gardien junior la saison dernière, et Bradleypuis attaquant de deuxième année, font chacun face à cinq chefs d’accusation de séquestration et de contact sexuel criminel. Aikenun attaquant senior en chemise rouge la saison dernière, fait face à quatre chefs d’accusation pour les deux accusations.

Il n’était pas clair dans l’immédiat si les accusés avaient des avocats. Ils seront traduits en justice à Las Cruces le 22 novembre. KOAT, affilié à CNN signalé.

CNN a sollicité les commentaires du bureau du procureur général et de l’Université d’État du Nouveau-Mexique.

Les accusations interviennent temporairement quelques mois après l’université en février suspendu le programme de basket-ball masculin et a mis fin à la saison 2022-23 de l’équipe en raison de ce que l’école a qualifié d’allégations de bizutage au sein de l’équipe. L’école a renvoyé l’entraîneur-chef de l’équipe ce mois-là.

Bien que les responsables de l’université n’aient pas donné de détails sur les allégations à l’époque, un membre de l’équipe masculine de basket-ball a déclaré à la police de l’école en février qu’il avait été victime de bizutage dans les vestiaires du basket-ball masculin depuis l’été, selon une université d’État du Nouveau-Mexique. Rapport de cas du service de police obtenu par KVIA, affilié à CNN et partagé avec CNN. Le rapport expurgeait les noms, âges et dates de naissance des joueurs.

“Le bizutage n’a pas sa place sur notre campus, et les responsables seront tenus responsables de leurs actes”, a déclaré le chancelier Dan E. Arvizu dans un communiqué. lettre ouverte à la communauté universitaire en février.

Deux anciens joueurs a déposé une plainte en avril contre l’ancien entraîneur-chef, trois anciens joueurs du NMSU et d’autres, citant ce qu’ils prétendaient être des incidents de bizutage et d’agression sexuelle au sein de l’équipe.

Le procès a été réglé pour 8 millions de dollars, KOAT a rapporté.

Les Aggies ont repris leur programme de basketball masculin sous un nouvel entraîneuret l’équipe a joué ses deux premiers Jeux de la saison régulière 2023-24 cette semaine.