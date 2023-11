Basket-ball de l’État du Michigan contre James Madison : heure, chaîne de télévision

Basket-ball de l’État du Michigan (21-13 en 2022-23) contre James Madison (22-11 en 2022-23)

Date: Lundi 6 novembre.

Temps: 20 h 30 HE.

Où: Centre Breslin, East Lansing.

LA TÉLÉ: Réseau Big Ten.

Radio: WJR-AM (760) (Affiliés radio des Spartiates).

Streaming: Fubo (essai gratuit).

LA SAISON:Les objectifs de l’État du Michigan pour 2023-24 résumés en deux mots : « affaire inachevée »

Notes de jeu : Les Spartans ouvrent la saison en tant qu’équipe n°4 dans le sondage des entraîneurs sportifs de USA TODAY et dans celui de l’Associated Press ; il s’agit du classement de pré-saison le plus élevé de MSU depuis l’ouverture de la saison 2019-20 au n°1. Ce classement n’a duré qu’une semaine de sondage, alors que les Spartans ont perdu leur premier match au n°2 du Kentucky de sept points à New York. Leur défi ce soir est légèrement moins imposant ; ce n’est pas une critique des Dukes, les favoris de la Sun Belt (selon un vote des entraîneurs) qui ont obtenu une fiche de 22-11 la saison dernière – leur première dans la conférence – et ont presque bouleversé la Virginie n°3 en décembre.

Cette défaite 55-50 sur la route ne comportait que deux points en 13 minutes de Terrence Edwards Jr. Le gardien géorgien a récolté en moyenne 13,1 points, 5,1 rebonds, 1,9 passes décisives et 1,2 interceptions la saison dernière ; cette année, le junior en chemise rouge est un choix de pré-saison All-Sun Belt, grâce à sa note de 45,8 % sur les tirs à 3 points la saison dernière et de 52,9 % au total. Les Dukes renvoient également le senior en chemise rouge Julien Wooden, qui a atteint 40,9 % sur 3 la saison dernière (avec une moyenne de 2,1 par match) après avoir atteint seulement 33,1 % au-delà de l’arc au cours de ses trois premières saisons. JMU a apporté une pléthore de transferts, dont Michael Green III, originaire de New York, qui a beaucoup d’expérience dans l’État du Michigan : il a récolté 13 points en 25 minutes alors qu’il jouait pour Robert Morris contre Detroit Mercy à Detroit la saison dernière.

Les Spartans, bien sûr, renvoient la majeure partie de leur équipe Sweet 16 2023, dirigée par les gardes Jaden Akins, AJ Hoggard et Tyson Walker, qui ont combiné en moyenne 37,5 points par match la saison dernière pour MSU. Ajoutez à cela une classe de première année classée n ° 5 au pays (selon le classement composite de 247 Sports) – comprenant les gardes Jeremy Fears Jr. et Gehrig Normand – et la recette du succès est claire.

DEVENIR DÉFENSIFLe basket-ball de l’État du Michigan apporte une défense de presse plus tôt : « Tout le monde veut que cela s’arrête »

Après le match d’ouverture de ce soir, les Spartans bénéficient de quelques jours de congé avant d’accueillir le sud de l’Indiana, les Screaming Eagles ! — à 19 heures jeudi. JMU, quant à lui, affrontera Kent State jeudi soir.

