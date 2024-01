Basket-ball BYU : pourquoi la candidature bouleversée de BYU contre le n°4 Houston a échoué

Le légendaire entraîneur de basket-ball professionnel et universitaire Kelvin Sampson a vu à peu près tout depuis les coulisses, mais ce dont il a été témoin mardi lors de la victoire 75-68 du n°4 Houston contre le n°21 BYU a plus que légèrement amusé l’entraîneur vétéran de 44 ans.

« BYU est unique. Nous n’avons pas (vu une équipe comme eux) et ne le ferons peut-être pas, à moins que nous les jouions à nouveau dans le tournoi Big 12 », a déclaré Sampson après que les Cougars bleus aient lancé 38 triples devant 16 553 fans au Marriott Center. “Je veux dire, ils sont juste différents de tous ceux que vous jouez, à cause de la ligne à 3 points.”

Ce n’est un secret pour personne que BYU vit et meurt avec le tir à 3 points – l’entraîneur Mark Pope a déclaré avant même le début de la saison que les triples seraient fréquemment utilisés pour compenser un écart de talent perçu dans le Big 12. Mais que s’est-il passé lors du quatrième Big 12 de BYU ? La défaite, et la défaite en deuxième ligue à domicile, étaient presque au-delà des limites.

C’est une chose de prendre des tirs à 3 points lorsque vous êtes relativement ouvert et proche de l’arc. C’en est une autre de les tirer à 6 pieds au-delà de la ligne, ce à quoi BYU a eu recours tôt et souvent contre l’une des meilleures équipes défensives du pays.

BYU n’a finalement marqué que 11 tirs à 3 points (28,9 %), ce qui est l’une des nombreuses raisons pour lesquelles les Cougars (2-4, 14-5) n’ont pas réussi à provoquer une légère surprise. Houston, n°1 au classement NET et Kenpom.com, était favori à 3 points.

Deux des joueurs les plus grands de BYU, Noah Waterman de 6 pieds 10 pouces et Aly Khalifa de 6-11 ans, se sont combinés pour obtenir 6 sur 10 au-delà de l’arc. Mais les gars considérés comme les meilleurs tireurs de BYU – Spencer Johnson, Dallin Hall, Jaxson Robinson, Trevin Knell et Richie Saunders – se sont combinés pour obtenir un score de 5 sur 29.

Pourtant, les Cougars étaient là à la fin. Knell et Saunders ont raté les trois points ouverts à moins d’une minute de la fin.

« Waterman, je ne pense pas qu’il ait pris un 3 facile toute la soirée. Je veux dire, il volait vers ces choses-là », a déclaré Sampson. «Dès qu’il l’a attrapé, il était sorti. Je veux dire, ce sont des coups difficiles. Khalifa en a marqué un en première mi-temps. Robinson en a réussi un à 40 pieds avec 20 (secondes) au chronomètre des tirs. Je veux dire, ces clichés… sont des Je vous salue Marie (des clichés).

Oui, Robinson en a frappé un au-delà de la plage des 3 points de la NBA. Mais il a également réalisé plusieurs tirs très profonds qui ne se sont pas rapprochés lorsque Houston construisait son avance de 59-46 au milieu de la seconde mi-temps.

« Oui, c’est une conversation très nuancée pour nous. Je veux dire, nous avons gagné 38 (treys) et c’est important pour nous », a déclaré Pope lorsqu’on lui a demandé s’il y avait trop de 3 profonds et contestés. « Et nous allons parfois franchir la limite pour devenir super belliqueux. Nous le sommes tout simplement. Et nous l’avons fait ce soir. Et cela nous a fait mal.

Pope a déclaré qu’il y avait eu cinq ou six possessions alors que les Cougars auraient dû être plus patients et tester un peu plus la défense de Houston.

“Mais ces conversations sont très compliquées avec un vestiaire rempli de gars qui essaient désespérément de faire exactement ce que nous devons faire pour gagner”, a-t-il déclaré. « Parce que bien souvent, les gars finissent par balancer trop large. Et nous ne pouvons pas nous éloigner trop. Cela va donc être un travail en cours toute la saison. Et nous allons beaucoup nous attaquer à la ligne cette saison et j’espère que nous nous frayerons un chemin vers une production un peu meilleure.

Lorsque les Cougars sont entrés dans l’arc, les résultats ont été positifs. Ils étaient 14 sur 21 sur des essais à 2 points (66,7%) et les 68 points qu’ils ont marqués sont à égalité avec TCU pour le plus grand nombre que Houston ait abandonné toute la saison.

“Nous étions prêts à donner quelques 2 sur les switchs contre ces gars qui réussissaient des 3”, a déclaré Sampson.

Poste junior Fousseyni Traoré a inscrit deux de ces paniers et a marqué 3 sur 4 sur la ligne des lancers francs, après avoir été absent pendant les 30 premières minutes du match. Cependant, comme Knell et Saunders, Traoré a raté un tir ouvert dans la peinture avec 1:18 à jouer, ce qui aurait donné l’avantage à BYU.

Statistique surprise : BYU a dominé Houston 28-22 dans la peinture. Autre surprise : Houston comptait en moyenne moins de huit tirs à 3 points par match, mais en a réussi 10 sur 23.

Pourquoi Traoré n’a-t-il pas vu l’action plus tôt dans le match ?

“J’essaie d’apprendre. Rare a été l’occasion où j’ai eu les trois gros disponibles. Nous sommes encore en train de déterminer qui travaille où et quand », a déclaré Pope. «… J’aurais probablement dû le découvrir un peu plus tôt dans ce match. Mais nous apprenons tous. Nous apprenons en quelque sorte comment nous nous adaptons, où nous sommes et ce que nous faisons.

BYU est resté au 5e rang du classement NET, malgré la défaite, et au 10e rang sur Kenpom.com. Quelle est la qualité du Big 12 ? BYU était n°4 sur Kenpom.com lorsque le jeu Big 12 a commencé et n’a perdu que six places malgré une fiche de 2-4 dans ces matchs.

Le Texas (3-3, 14-5) se rend à BYU samedi à midi dans un match que les Cougars doivent simplement disputer s’ils espèrent rester dans le classement national et reprendre le cap.

“La marge d’erreur est assez mince”, a déclaré Pope. « Nous n’avons tout simplement pas vraiment capitalisé. Mais j’ai la certitude que nous y parviendrons.