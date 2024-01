Basket-ball BYU : les Cougars n°20 accueillent mardi l’Iowa State n°24

Fraîchement sortis d’un swing sur la route assez réussi qui les a vu aller 1-1 avec une défaite serrée contre le n°14 Baylor et une victoire serrée contre l’UCF non classé mais en plein essor, les Cougars de BYU ont une autre tâche difficile à accomplir, car chaque match de basket-ball sera dans le Big 12 incroyablement difficile.

« À chaque match de cette ligue, vous en apprenez davantage sur ce que vous pouvez faire. Nous avions différents gars à différentes positions en fin de match, parce que nous essayons d’en apprendre davantage sur nos gars dans différents scénarios. — L’entraîneur de BYU, Mark Pope, après la victoire 63-58 contre l’UCF

BYU, qui est passé du 18e au 20e rang lundi dans l’enquête Top 25 d’Associated Press, accueille le nouveau venu au classement, Iowa State, à 19 heures mardi soir au Marriott Center. Les Cyclones n°24 (2-1, 13-3) ont connu une semaine encore meilleure que BYU pour entrer dans le classement, étourdissant le n°2 Houston 57-53 mardi et suivi par un écrasement 66-42 d’Oklahoma State.

Les deux matchs se sont déroulés à Ames, Iowa.

Le match de mardi à Provo s’annonce comme l’une de ces affaires classiques entre une équipe avec un score élevé qui totalise en moyenne 85,6 points (BYU) et une équipe à l’esprit défensif qui n’accorde que 58,4 points par match. L’État de l’Iowa possède la troisième meilleure défense du pays, BYU la 12e meilleure attaque.

Comme on dit, quelque chose devra céder.

L’entraîneur de BYU, Mark Pope, a déclaré samedi après que les Cougars ont battu l’UCF 63-58 dans une bataille à faible score que quelle que soit l’équipe qui imposera sa volonté mardi, elle sortira probablement victorieuse, mais il était satisfait du fait que les Cougars ont montré contre l’UCF qu’ils étaient plus que juste une équipe de tir à 3 points.

Ils ont réussi 9 sur 26 en profondeur, marquant la première fois qu’ils remportent un match cette saison sans réaliser 10 triples ou plus. Pope a déclaré que BYU aimerait tirer plus de 35 tirs par match, ce qui sera difficile à faire mardi.

L’État de l’Iowa est n ° 9 dans le pays en termes de pourcentage de défense sur le terrain, maintenant les équipes à 38,2% du sol.

Contre l’UCF, les Cougars ont gagné malgré l’absence de points du partant Noah Waterman et seulement sept du meilleur buteur Jaxson Robinson, qui avait 3 sur 7 en 21 minutes. Le banc de BYU a dominé celui de l’UCF 17-1, ce qui a été la clé de la victoire.

“À chaque match de cette ligue, vous en apprenez davantage sur ce que vous pouvez faire”, a déclaré Pope. “Nous avions différents gars à différentes positions en fin de match, parce que nous essayons d’en apprendre davantage sur nos gars dans différents scénarios.”

Les ordinateurs aiment BYU et l’État de l’Iowa plus que les humains.

BYU est n°5 au classement NET, Iowa State n°9. Dans le classement de Ken Pomeroy, BYU est n°11 et ISU est n°12.

Les Cougars rendront visite à Ames le 6 mars.

Iowa State possède une fiche de 6-0 dans sa série avec BYU, mais les équipes ne se sont pas affrontées depuis un match mémorable en 2013 qui a été marqué par un comportement grossier en fin de match, une victoire des Cyclones 90-88.

Le meilleur joueur de BYU, Eric Mika, a été frappé à l’œil par DeAndre Kane lors de l’affaire de fin novembre et Kane, qui a affirmé plus tard que ce n’était pas intentionnel, a été sifflé pour une faute flagrante de 2 et expulsé.

Puis, avec 1:42 à jouer et l’ISU s’accrochant à une avance de 86-81, son compatriote Melvin Ejim, un grand homme de l’ISU, a commis sa cinquième faute et a renversé la section étudiante de BYU alors qu’il se dirigeait vers le banc alors qu’il se moquait du grand homme avec le “gauche”. -à droite » chante.

Ejim s’est excusé après le match, affirmant que les étudiants “avaient trouvé un moyen de me mettre sous la peau” et qu’il était désolé d’avoir laissé ses émotions prendre le dessus sur lui.

Kane et Ejim ont tous deux marqué 21 points avant de quitter le match ; Tyler Haws a mené BYU avec 20, tandis que Matt Carlino en avait 19 et Mika 17.

Iowa State et BYU font désormais partie des huit équipes du Big 12 qui figurent dans le top 25 alors que la ligue entame sa deuxième semaine de championnat.