Basket-ball BYU : la bataille des Cougars de mardi, un affrontement dans les styles de jeu

Ils ont tous deux des Cougars comme mascottes, mais le n°21 BYU et le n°4 Houston ne pourraient pas être plus différents en termes de styles de jeu avant le match critique du Big 12 de mardi au Marriott Center.

L’avertissement aura lieu à 19 h MST et le concours sera diffusé sur ESPN+.

« Cela a été tellement dévastateur pour nous que nous n’avons pas pu remporter la victoire (à Lubbock). Mais cette équipe, nous sommes un travail en cours et nous allons continuer à nous améliorer. — L’entraîneur de BYU, Mark Pope

Houston (3-2, 16-2) est l’une des meilleures équipes défensives du pays depuis le début de la saison.

BYU (2-3, 14-4) a été l’une des meilleures équipes offensives du pays, bien que les chiffres des Cougars bleus aient diminué à mesure qu’ils sont entrés dans le Big 12 et ont fait face à une concurrence beaucoup plus rude qu’en non-conférence. partie de leur emploi du temps.

“Ce calendrier du Big 12 n’est pas une blague”, a déclaré Richie Saunders, ailier de BYU, étudiant en deuxième année de 6 pieds 5 pouces originaire de Riverton qui a préparé à la Wasatch Academy du centre de l’Utah ses deux dernières années de lycée. “Cette séquence (de matchs) dans laquelle nous nous trouvons est folle.”

La séquence du n°24 de l’Iowa State, du n°25 de Texas Tech (maintenant n°20) et du n°4 de Houston marque la première fois que BYU affronte trois équipes classées d’affilée depuis le tournoi NCAA 1980-81, lorsqu’il a battu Le n°10 de l’UCLA et le n°7 de Notre Dame avant de tomber dans l’Elite Eight face au n°5 de Virginia et Ralph Sampson.

BYU accueille le Texas (2-3, 13-5) samedi, mais les Longhorns ne sont pas classés après avoir perdu trois de leurs quatre premiers matchs du Big 12 ce mois-ci.

Ils sont cependant incroyablement dangereux, après avoir battu le n°9 Baylor 75-73 samedi après-midi au Moody Center d’Austin.

Mais tout d’abord.

BYU tentera de battre une équipe du top cinq pour la première fois depuis le 22 février 2020, lorsqu’elle a battu le n°2 Gonzaga 91-78 au Marriott Center.

Le défi des matchs “va nous faire continuer à nous améliorer, et nous en sommes ravis”, a déclaré l’entraîneur de BYU, Mark Pope, après la défaite 85-78 contre Texas Tech samedi. « Il n’y a pas beaucoup de temps émotionnel à perdre en ce moment. Nous avons 72 heures et nous jouons un match énorme à domicile contre Houston, alors allons-y.

Le public de Texas Tech a fait une grande différence puisque les Red Raiders ont dominé les Cougars 53-30 en seconde période et que l’équipe locale a bénéficié d’un avantage de 18-5 sur la ligne des lancers francs, donc Pope aimerait voir une atmosphère similaire à Provo.

BYU est au 14e rang du pays en termes de fréquentation moyenne à domicile, attirant 14 628 fans par match.

“Cela a été tellement dévastateur pour nous que nous n’avons pas pu remporter la victoire (à la United Supermarkets Arena) à Lubbock”, a déclaré Pope au BYU Sports Radio Network. “Mais cette équipe, nous sommes un travail en cours et nous allons continuer à nous améliorer.”

Pour gagner, BYU doit trouver un moyen de marquer contre sans doute la meilleure équipe défensive du pays. Houston a limité l’UCF à seulement sept paniers, sur 44 tentatives, lors de la victoire 57-42 de samedi dernier. Les Knights n’étaient que 3 sur 23 sur des tentatives à 2 points et 4 sur 21 sur des tentatives à 3 points.

Leur meilleure attaque a été d’atteindre la ligne des lancers francs, où ils étaient 24 sur 33.

Cette stratégie ne fonctionnera probablement pas pour BYU, car les Cougars ont eu du mal à atteindre la ligne d’arrivée toute la saison, même contre des équipes inférieures. BYU est 343e sur 351 équipes du comté pour les tentatives de lancer franc par match (13,9) et 336e pour les lancers francs effectués par match (10,2).

Pope a déclaré que lui et ses joueurs ne voudraient pas qu’il en soit autrement.

Houston et BYU font partie de 11 des 14 équipes du Big 12 qui ont une fiche de 3-2 ou de 2-3. Texas Tech et Kansas State sont à 4-1, tandis qu’Oklahoma State est à 0-5.

“Toute la folie qui s’est produite dans cette ligue en ce moment, c’est tout ce que nous pouvions espérer et ces sites sont spectaculaires et les équipes contre lesquelles nous jouons sont de niveau élite”, a déclaré Pope.

Houston est un prétendant au titre national, occupant la première place du classement NET (BYU est n°5) et la première sur Kenpom.com (BYU est n°10).

Les Cougars rouges sont également n°1 en termes de marge de score, devançant leurs adversaires de 22,9 points par match. Malgré ses trois défaites en championnat par 11, 9 et 7 points, BYU est n°2 en termes de marge de score, 20,4.

Défensivement, il existe cependant une grande différence entre les équipes.

Houston est n°1 en termes de défense (51,0), considérablement devant le n°2 Virginia (58,1) et le n°1 en termes de pourcentage de défense sur le terrain (34,3 %).

Pope a beaucoup parlé lundi dernier du fait que l’État de l’Iowa était l’élite pour forcer les revirements, mais Houston est tout aussi bon. Il est en tête du pays en termes de marge de chiffre d’affaires (7,7) et n°6 en termes d’interceptions par match (10,6).

L’une des plus grandes armes du basket-ball universitaire est le vol, car il mène souvent à des paniers faciles à l’autre bout du terrain. BYU a commis 12 revirements contre Texas Tech, ce qui a conduit à 24 points pour les Red Raiders, et a été l’une des principales raisons pour lesquelles les Cougars ont perdu.

“Ils ont tout simplement pu capitaliser sur chaque chiffre d’affaires”, a déclaré Pope. « Et c’est quelque chose dont nous apprendrons et dont nous grandirons. Mais cela a certainement été un petit coup de poing pour nous.