Basis Technology ajoute la mesure des publicités Snapchat

22 septembre 2023

Aux États-Unis, Basis Technologies, fournisseur de solutions de publicité programmatique et d’automatisation des médias, a annoncé une intégration permettant aux spécialistes du marketing de mesurer les performances des publicités Snapchat à partir d’une plate-forme côté demande (DSP).

La plateforme de Basis comprend une suite d’applications intégrées qui automatisent les opérations manuelles, standardisent les processus métier et contribuent à améliorer les performances marketing et publicitaires. La société propose déjà des intégrations de données provenant de produits publicitaires tiers – notamment Google Search, Microsoft (Bing, LinkedIn), Meta (Facebook, Instagram) et TikTok – permettant aux spécialistes du marketing de gérer, suivre et analyser les performances publicitaires sans avoir besoin de basculer entre les plateformes. .

Snapchat compte 750 millions d’utilisateurs actifs par mois et, grâce à la dernière intégration, les utilisateurs de la plateforme d’automatisation des médias Basis peuvent accéder aux données de performances en temps réel depuis la plateforme libre-service de Snapchat. Basis affirme que l’intégrateur évitera de devoir se connecter à plusieurs plates-formes pour vérifier le rythme des campagnes individuelles, permettant ainsi aux professionnels des médias d’identifier et de réagir plus rapidement aux problèmes. Cela réduit également le besoin de suivre les sources tierces via des feuilles de calcul manuelles ou des outils d’analyse de données supplémentaires.

Amy Rumpler (photo), vice-présidente directrice de la recherche et des services sociaux, commente : « Basis Technologies offre la seule technologie permettant aux spécialistes du marketing de gérer la publicité Snapchat aux côtés d’autres solutions publicitaires couramment utilisées. Grâce à notre dernière intégration, Basis continue de répondre aux besoins des agences média et des équipes qui gèrent des campagnes robustes et vastes pour atteindre les clients.

Site web: www.basis.com .