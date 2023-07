Bases militaires américaines infectées par des logiciels malveillants chinois – NYT

Un responsable du Congrès a décrit le code bien caché comme une « bombe à retardement »

L’administration Biden est à la recherche d’un code informatique malveillant qu’elle pense que des pirates chinois ont pu implanter à l’intérieur des réseaux contrôlant les réseaux électriques, les systèmes de communication et l’approvisionnement en eau des bases militaires américaines au pays et à l’étranger, ont déclaré des responsables américains au New York Times.

Les auteurs étaient « travaille probablement pour l’Armée populaire de libération », dit l’article du journal samedi. L’article n’expliquait pas comment Washington avait pu lier le malware à la Chine ou à son armée.

Les responsables anonymes de l’armée américaine, du renseignement et de la sécurité nationale qui ont parlé au NYT ont suggéré que le code pourrait être activé par Pékin pour perturber les opérations militaires américaines en cas de conflit, y compris celui qui pourrait survenir autour de Taïwan.

La Chine considère Taïwan comme faisant partie de son territoire, tandis que les États-Unis, qui soutiennent le gouvernement de Taipei, ont promis de défendre l’île autonome si Pékin tente d’utiliser la force pour la maîtriser.

Une source au Congrès a décrit le logiciel malveillant comme essentiellement « une bombe à retardement » cela pourrait donner à la Chine la possibilité d’interrompre ou de ralentir les déploiements militaires américains ou les opérations de réapprovisionnement, en désactivant les services publics clés dans les bases américaines.

Les responsables ont également exprimé leur inquiétude quant au fait que l’impact du code pourrait être encore plus large, car la même infrastructure est souvent utilisée pour approvisionner les maisons et les entreprises civiles.

Les premiers indices du problème sont apparus en mai lorsque Microsoft a détecté un code informatique étrange dans les systèmes de télécommunications de l’île pacifique de Guam, où se trouvent les principales bases aériennes et navales américaines, et ailleurs sur le territoire américain. Mais la propagation d’un logiciel malveillant dans les réseaux s’est avérée beaucoup plus importante depuis lors, les agences militaires et de sécurité américaines travaillant actuellement pour déterminer sa portée complète, a déclaré le NYT.

Interrogé pour commentaires, le porte-parole par intérim du Conseil de sécurité nationale des États-Unis, Adam R. Hodge, a assuré aux médias que « L’administration Biden travaille sans relâche pour défendre les États-Unis contre toute perturbation de nos infrastructures critiques, notamment en coordonnant les efforts interinstitutions pour protéger les systèmes d’approvisionnement en eau, pipelines, systèmes ferroviaires et aéronautiques, entre autres.

Le journal a également cité une déclaration de l’ambassade de Chine à Washington, qui a catégoriquement rejeté le rapport comme « salir la Chine avec des accusations sans fondement ».

Pékin a « toujours fermement opposé et réprimé contre toutes les formes de cyberattaques conformément à la loi », a souligné le porte-parole de l’ambassade Haoming Ouyang.

« Les agences gouvernementales chinoises sont confrontées chaque jour à de nombreuses cyberattaques, dont la plupart proviennent de sources aux États-Unis », Haoming a insisté.