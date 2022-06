Bases juridiques pour les parents LGBTQ

Tenez compte des problèmes juridiques potentiels en fonction de l’état de votre relation.

Si vous êtes marié : La décision de la Cour suprême de 2015 sur l’égalité du mariage a changé la donne pour les parents LGBTQ en élargissant considérablement nos droits. « Mais il y a toujours des efforts depuis lors pour saper ces protections », a déclaré Casey de MAP. Certains États ont des lois qui permettent aux représentants du gouvernement de refuser de marier des couples, par exemple. Et d’autres ont adopté des lois «d’exemption religieuse», ce qui signifie que les agences de protection de l’enfance peuvent légalement discriminer les futurs parents LGBTQ mariés.

De nombreux parents LGBTQ supposent également que leur statut juridique en tant que parent est protégé s’ils sont mariés et que les noms des deux conjoints figurent sur le certificat de naissance de leur enfant. « C’est l’une des principales choses que je veux que les gens sachent », a déclaré Sakimura du NCLR. « Avoir votre nom sur l’acte de naissance vous aide à vous déplacer dans le monde en tant que parent, mais en soi, cela ne fait pas de vous un parent. en vertu de la loi en cas de litige. Si vous êtes marié mais sans lien biologique avec vos enfants, la meilleure façon de vous protéger est d’obtenir une ordonnance du tribunal indiquant clairement que vous êtes un parent légal.

Le processus d’adoption par un beau-parent est la voie la plus courante pour le faire pour les couples mariés. D’autres options, selon Sakimura, peuvent inclure la recherche de ce qu’on appelle un « jugement de filiation » ou une « reconnaissance volontaire de filiation ». « Cela peut porter des noms différents selon l’État, mais une certaine forme d’ordonnance du tribunal est ce que vous voulez », a déclaré Sakimura.

Si vous êtes dans une relation non mariée : Les mêmes lois qui permettent de discriminer les couples LGBTQ mariés permettent également aux agences de protection de l’enfance de discriminer les couples non mariés – homosexuels et hétéros. Les juges individuels et les employés du gouvernement peuvent également compliquer les choses s’ils ont des préjugés contre la «cohabitation non conjugale», a déclaré Pizer de Lambda Legal.

Certains États autorisent les couples non mariés à demander une ordonnance du tribunal établissant les droits parentaux, notamment en se soumettant à une adoption par un deuxième parent ou au processus de consentement à l’insémination. Demandez à un avocat de voir si ces options sont disponibles dans votre état. Sinon, vous devriez quand même rédiger un contrat parental avec l’aide d’un avocat qui décrit clairement les intentions des parents impliqués.

Si vous êtes célibataire: À ce stade, cela ne devrait pas vous choquer que les États dotés de lois sur la « liberté religieuse » autorisent également les agences de protection de l’enfance à discriminer légalement les célibataires. Les préjugés individuels peuvent également jouer un rôle dans ces cas, a déclaré Pizer de Lambda Legal. Par exemple, un juge peut juger qu’il est « inapproprié ou immoral pour un parent célibataire d’avoir un invité adulte pour la nuit alors qu’il y a des enfants dans la maison ».

« Les parents célibataires poursuivant un traitement antirétroviral ou une maternité de substitution pour fonder leur famille voudront également prendre des précautions supplémentaires car la loi a tendance à essayer de trouver deux parents dans la mesure du possible », a déclaré Sakimura du NCLR. Si vous utilisez un donneur ou une mère porteuse et envisagez de devenir parent seul, assurez-vous de suivre les lois de votre état pour vous assurer que votre donneur n’est pas reconnu comme parent.

Sachez que les contrats écrits peuvent ne pas être exécutoires.

Le droit de la famille n’a pas encore rattrapé les façons uniques dont les personnes LGBTQ modernes forment des familles. Par conséquent, en particulier lorsqu’il n’existe pas de meilleures protections, les avocats de la famille LGBTQ suggèrent souvent que nous mettions nos objectifs par écrit dès le départ, avant qu’un enfant n’entre en scène. « C’est vraiment juste une bonne pratique, peu importe de s’asseoir avec toutes les personnes impliquées et de parler de ce que vous avez l’intention », a déclaré Sakimura de NCLR. obligation de le reconnaître – à moins que votre état n’ait une loi qui autorise spécifiquement ces types de contrats.

Déterminez vos frais juridiques et les moyens de les compenser.

Le montant que vous pouvez vous attendre à payer en frais juridiques peut varier considérablement. Le processus de placement familial est essentiellement gratuit. L’arrangement des donateurs et les partenariats parentaux peuvent être élaborés à un faible coût juridique. Mais pour des voies comme l’adoption nationale et la maternité de substitution, vous pouvez vous attendre à dépenser des milliers de dollars en frais juridiques – ne laissez pas le choc de l’autocollant vous décourager immédiatement. « Si vous ne pouvez pas vous payer un avocat, soyez franc », a déclaré Day of FEC. « Certains avocats, en particulier au sein de la communauté LGBTQ du droit de la famille, peuvent être disposés à élaborer un plan de paiement. » Deux organisations à but non lucratif, HelpUsAdopt.org et Men Have Babies, offrent également des possibilités de subventions aux couples LGBTQ et aux personnes qui ont besoin d’aide pour compenser respectivement les coûts totaux de l’adoption et de la maternité de substitution.

Si vous rencontrez un obstacle, n’abandonnez pas.

Un avocat expérimenté peut être en mesure de vous aider à naviguer même dans les lois parentales les plus compliquées de votre état. « Nous sommes créatifs afin de maximiser les droits de nos parents », a déclaré Diane Hinson, qui a fondé une agence de maternité de substitution et un cabinet de services juridiques appelé Creative Family Connections. À titre d’exemple, Hinson a mentionné un hypothétique client gay célibataire du Tennessee. S’il devait poursuivre la maternité de substitution à la maison, selon les lois de son état, le nom de sa mère porteuse resterait sur le certificat de naissance de son enfant. Comme l’a noté Hinson, « c’est inexact et inconfortable à la fois pour le parent et la mère porteuse ». Au lieu de cela, Hinson associe ses clients célibataires à des mères porteuses dans des États comme le Maryland, la Caroline du Nord et la Géorgie, qui autorisent tous ce que l’on appelle une «ordonnance de filiation prénatale». « Cela permet aux détails de filiation d’être liés dans un arc soigné », a déclaré Hinson, « y compris la commande du certificat de naissance pour nommer le père célibataire comme parent unique. »

David Dodge est un écrivain qui se concentre sur les familles non traditionnelles et est un fier père de trois enfants.