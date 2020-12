Noël 2020 a été mis de côté pour au moins un garçon lorsque «le vrai Père Noël» s’est rendu chez lui après avoir entendu dire qu’un centre commercial trop politique, le Père Noël, avait anéanti le souhait de l’enfant d’obtenir un pistolet Nerf sous l’arbre.

Le nouveau Père Noël a emmené lundi un énorme pistolet Nerf chez le garçon et s’est excusé pour l’erreur commise lorsque la famille de l’enfant a rendu visite au Père Noël au centre commercial la veille. Après la visite du Père Noël a également fait un tour de magie pour le garçon et lui a donné une balle Nerf, sa mère s’est exclamée, « C’est le vrai Père Noël. »

MISE À JOUR: Le centre commercial en conserve Woke Santa et Based Santa a volé du pôle Nord et a tout réparé. Le garçon rencontre le pistolet nerf. ❤️ pic.twitter.com/sbqMEsP5Vv – TRHL ™ (@TRHLofficial) 8 décembre 2020

La visite à domicile a été organisée par le centre commercial Harlem Irving Plaza près de Chicago, qui a été frappé par une forte réaction après la diffusion d’une vidéo de la visite traumatisante du garçon avec son père Noël sur les réseaux sociaux. « Pas d’arme, non, pas même une arme Nerf, » le centre commercial Santa a dit au garçon. « Nan. Si ton père veut te l’avoir, c’est bien, mais je ne peux pas te l’apporter.

La mère du garçon a publié une vidéo de la rencontre sur Facebook, qui la montrait essayant de le consoler alors qu’il pleurait à propos de la réponse du Père Noël. «J’ai dû regarder mon adorable petit garçon se battre contre ses larmes parce que le Père Noël lui avait dit non à cause de ses propres convictions personnelles.» dit-elle. «J’ai dû réfléchir vite et lui expliquer que ce Père Noël n’était qu’un assistant et pas le vrai gars.»

La réaction sur les réseaux sociaux a été une révolte presque universelle. Les commentateurs ont déchiré le centre commercial Santa et lui ont donné des surnoms dérisoires, tels que « Beta Claus », «J’ai réveillé le Père Noël» et «SJW Santa.» La NRA s’est même jointe à la mêlée en disant: «Ce Père Noël avait un travail, et il a lamentablement échoué. Quelqu’un a des pistolets Nerf pour ce garçon.

Je ne suis pas d’accord avec la culture d’annulation, mais dans ce cas, le Père Noël a besoin d’un bon tir. Sur le bûcher. Avec du beau bois sec. – Laconic_Wolf (@ FakeJeremy2) 7 décembre 2020

Tout ce que ce petit patriote voulait pour Noël était un pistolet nerf, et ce centre commercial anti-armes Santa a choisi de pousser ses croyances anti-liberté sur ce petit garçon et l’a fait pleurer. Ce Père Noël avait un travail et il a lamentablement échoué. Quelqu’un a des pistolets nerf pour ce garçon! Vidéo: @whitehovse pic.twitter.com/s8JPQnnSNm – NRA (@NRA) 7 décembre 2020

Des critiques en colère ont également publié des critiques négatives sur l’entrée Google Maps du centre commercial, avec des commentaires tels que « L’endroit où aller si vous voulez que le père Noël du centre commercial fasse pleurer vos enfants » et « Excellent travail pour trouver un Père Noël politique qui fait pleurer les enfants. » Un autre a dit, «Évitez à tout prix, jusqu’à ce qu’ils licencient le Père Noël sous leur emploi actuel. Très irrespectueux envers les enfants. Mais Harling Irving Plaza a réussi à reconquérir certains fans en faisant amende honorable. Un intervenant a dit, «Une étoile pour avoir embauché un Père Noël réveillé pour avoir détruit Noël pour les enfants. Cinq étoiles pour avoir tiré ont réveillé le Père Noël.

Le centre commercial et son fournisseur tiers du père Noël ont publié une déclaration, affirmant que le père Noël offensant était navré par le chagrin qu’il avait causé et avait démissionné. « La compagnie du Père Noël continuera de rappeler à tous les pères Noël à quel point il est important de ne pas imposer d’opinions personnelles lors des visites avec les enfants, » dit la déclaration.

Le père Noël héroïque qui a sauvé la situation en livrant le pistolet Nerf du garçon a gagné le surnom « Basé sur le Père Noël » sur Twitter. De nombreux utilisateurs de médias sociaux ont été touchés par l’incident et ont voulu donner au garçon un pistolet Nerf. Sa mère a essayé de transformer l’épreuve en un événement positif en invitant les gens à envoyer des pistolets Nerf, qui sera distribué aux enfants dans le besoin.

