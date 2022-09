Baseball : les joueurs non vaccinés peuvent affronter les Blue Jays à domicile

La fin des restrictions frontalières canadiennes liées au COVID-19 signifie que les affaires reprennent comme d’habitude pour la Ligue majeure de baseball et les Blue Jays de Toronto, juste à temps pour les séries éliminatoires.

Les règles de la pandémie, qui expirent le 1er octobre, ont empêché les joueurs non vaccinés d’affronter la seule équipe MLB du Canada à domicile.

“Les lois précédentes sur la vaccination empêchaient de nombreuses équipes d’amener leurs alignements complets à Toronto, ce qui a profité aux Blue Jays dans la mesure où d’autres équipes devaient soit compter sur des joueurs inexpérimentés dans un rôle à temps plein, soit les équipes adverses devaient restructurer leurs rotations en conséquence, ” Tyson Shushkewich, co-rédacteur en chef du site de fans Jays Journal, a déclaré à CTVNews.ca.

Les joueurs concernés ont été mis sur la liste restreinte, ce qui signifie essentiellement qu’ils ont été dispensés des jeux mais non payés. Bien que cela n’affecte généralement que quelques joueurs pour la plupart des équipes au cours de la saison 2022, l’avantage des Jays était clair en juillet lorsque 10 membres des Royals de Kansas City ont sauté une série de quatre matchs à Toronto, que les Jays ont remportée 3-1.

Contrairement aux Blue Jays, les Royals ne sont pas en lice pour les séries éliminatoires de cette année, qui débuteront le 7 octobre. Les Jays, qui mènent actuellement la course pour une place de joker dans la Ligue américaine, ont été champions de la MLB en 1992 et 1993. Ils ont remporté pour la dernière fois un match d’après-saison en 2016.

“Il y a quelques joueurs non vaccinés dans les équipes des séries éliminatoires qui n’auraient pas pu venir à Toronto selon les règles précédentes”, a déclaré Cameron Lewis, rédacteur en chef du site de fans Blue Jays Nation, à CTVNews.ca. “Le seul qui est vraiment un joueur qui se démarque est Robbie Ray des Mariners de Seattle.”

Le lanceur gaucher était avec les Jays pendant une partie de 2020 et toute la saison 2021, lorsqu’il a remporté le prix Cy Young en tant que meilleur lanceur de la Ligue américaine. Au cours de l’intersaison qui a suivi, Ray a signé un contrat de cinq ans avec les Mariners ; Lewis pense que son statut vaccinal a peut-être joué un rôle. En tant que marin, Ray a sauté une série de trois matchs à Toronto en mai; les Jays ont remporté deux matchs. Lorsque les équipes se sont rencontrées à nouveau à Seattle en juillet, les Mariners ont balayé les Jays en quatre matchs.

“Devoir affronter Ray serait difficile, car il est devenu l’un des meilleurs bras des Mariners au sein d’une très forte rotation”, a expliqué Shushkewich. “Ray a également passé les 1,5 dernières saisons avec les Jays, ce qui serait un excellent match à voir, mais qui pourrait être difficile pour les frappeurs des Jays étant donné sa familiarité avec l’alignement des Jays et ayant très bien lancé au Rogers Centre.”

En raison des restrictions pandémiques canadiennes, les Blue Jays de Toronto ont également passé 2020 et une grande partie de 2021 à jouer à domicile à Dunedin, en Floride, et à Buffalo, NY, avant de retourner à leur perchoir du Rogers Center le 30 juillet 2021 – 670 jours après leur dernier match. à Toronto.

“C’était un inconvénient dans la mesure où le club ne pouvait pas jouer devant un public local par rapport à ses homologues et avait souvent un bon nombre de supporters adverses lors de leurs matchs à domicile dédiés”, a ajouté Shushkewich.

La levée des restrictions signifie également que les Jays ont plus de liberté pour signer et échanger contre des joueurs non vaccinés.

“Beaucoup ont dit que les règles frontalières ont été un avantage pour les Blue Jays toute la saison parce que certaines équipes doivent laisser certains joueurs derrière, mais cela a en fait été un peu désavantageux pour eux car cela a ajouté un autre obstacle à qui ils peuvent acquérir, ” Lewis a expliqué. “Avec la règle supprimée, les Blue Jays pourront signer des agents libres, échanger des joueurs, etc., normalement sans se soucier de qui peut et ne peut pas traverser la frontière.”