“Basé sur une histoire vraie” (sauf les parties qui ne le sont pas)

Mais si quelqu’un peut affirmer de manière convaincante qu’il a été lésé par ce que les scénaristes ont inventé, c’est un motif de poursuite en diffamation solide, a déclaré Jean-Paul Jassy, ​​un avocat qui travaille sur les médias et les affaires du premier amendement à Los Angeles.

La cinquième saison du drame à succès a été diffusée sur Netflix le 9 novembre.

“Un avertissement n’est pas une solution miracle”, a-t-il déclaré.

“Et c’est là que ça devient très délicat avec les docudrames”, a ajouté M. Jassy. « Un tribunal pourrait dire : ‘Je comprends qu’il y a des éléments fictifs de votre émission. Mais vous avez utilisé le nom d’une personne réelle et vous avez présenté comme un fait quelque chose de faux qui a nui à sa réputation.

Les poursuites échouent le plus souvent parce que très peu de fans de ces émissions croient probablement qu’ils regardent l’histoire telle qu’elle se déroule littéralement. Hollywood a, bien sûr, toujours amplifié le drame en racontant – et en vendant – des histoires vraies.

Mais lorsque des émissions comme “The Crown” deviennent si populaires parce que – au moins dans une certaine mesure – les téléspectateurs croient qu’ils reçoivent une éducation, les libertés prises par les écrivains vont au-delà de la licence dramatique, disent ceux qui ont intérêt à clarifier les faits.

Hugo Vickers, un journaliste britannique qui a vérifié les faits des épisodes de “The Crown” pour le Sunday Times et est l’auteur de plusieurs livres sur la monarchie, a qualifié une partie de ce qui s’est passé au cours des cinq saisons de l’émission de “perversion complète de l’histoire”. .”

“Ils le font tout le temps”, a déclaré M. Vickers. “Et ils s’en foutent.”

Netflix a ajouté une clause de non-responsabilité après des critiques de hauts lieux sur les inexactitudes dans “The Crown”, notamment de la célèbre actrice britannique Judi Dench et de l’ancien Premier ministre John Major sur une scène qui dépeint une conversation imaginaire entre M. Major et le prince Charles à propos de la reine. abdication éventuelle. Mais la clause de non-responsabilité, affirmant que la série est “inspirée d’événements réels”, n’est pas apparue sur l’émission elle-même, mais plutôt sur ses documents de presse et dans la bande-annonce, diffusée sur YouTube.

Un avertissement apparaît également dans l’émission de HBO sur les Lakers, disant en partie : “Cette série est une dramatisation de certains faits et événements.” Mais M. West, l’ancien entraîneur, et certains de ses joueurs ont trouvé cela tout à fait insuffisant. Par l’intermédiaire de son avocat, M. West a demandé des excuses à HBO, affirmant que l’émission le décriait “faussement et cruellement” comme un “aholic de rage incontrôlable et intoxiqué”.