Basculer entre la première et la deuxième équipe n’est pas facile

Konrad de la Fuente a partagé le temps entre la première équipe du Barça et son équipe B cette saison. Photo par Pedro Salado / Quality Sport Images / Getty Images

L’international américain Konrad de la Fuente dit qu’il a été difficile de rebondir entre l’équipe première de Barcelone et « l’équipe B » cette saison alors qu’il commence enfin à ressentir les avantages de jouer régulièrement.

De la Fuente, 19 ans, est habituellement impliqué dans la première équipe de Ronald Koeman. Il s’entraîne quotidiennement avec eux, a fait ses débuts en Ligue des champions en novembre et a été un remplaçant inutilisé dans 17 des 34 matchs du Barça en Liga.

Son implication avec l’équipe senior signifiait qu’il était dans et hors de «l’équipe B» plus tôt dans la campagne, ne faisant que sept apparitions pour l’équipe de troisième division avant Noël.

Cependant, un changement de stratégie l’a vu commencer à jouer pour « l’équipe B » chaque semaine, lui permettant de se remettre en forme. Lors de ses trois derniers matches, il a marqué quatre fois, aidant l’équipe de Garcia Pimienta à réserver sa place dans les séries éliminatoires pour la promotion au deuxième niveau du football espagnol.

« Honnêtement, ce n’est pas vraiment facile d’être dans cette position car en tant que footballeur, vous voulez toujours jouer », a déclaré De la Fuente lors d’une conférence de presse avec les médias américains mercredi.

«Au début de la saison, je ne jouais pas beaucoup avec l’une ou l’autre équipe parce que je voyageais avec la première équipe et ensuite je manquais un match de l’équipe B et deux semaines plus tard, je jouerais avec l’équipe B. ‘

«C’était assez difficile d’entrer dans un rythme de matchs et de minutes, mais maintenant je joue régulièrement depuis 10, 11 semaines et je me sens vraiment bien.

« Je pense que c’était la décision du club [to spend more time with the ‘B team.’] Ils pensaient vraiment que c’était mieux pour ma progression que je joue chaque semaine avec «l’équipe B» mais que je m’entraîne avec la première équipe tous les jours. Je pense que c’était la bonne décision car je me sens beaucoup mieux en ce moment. «

Le natif de Miami, qui a rejoint l’académie La Masia du Barca en 2013 à l’âge de 12 ans, dit que le fait d’être entouré de Lionel Messi et des autres joueurs de la première équipe l’a aidé à s’améliorer.

« C’est incroyable d’être avec la première équipe, s’entraîner avec eux tous les jours, apprendre des meilleurs joueurs du monde, en particulier Messi, qui est l’une de mes idoles », a ajouté De la Fuente.

«Vous vous rendez compte que l’intensité de la première division est beaucoup plus élevée que ce à quoi je suis habitué, parce que l’année dernière je jouais avec les U19. Et défensivement il faut travailler plus dur, ce sont les principales différences.

« Mais je bouge beaucoup mieux sans le ballon, j’analyse mes matchs chaque semaine et c’est l’une des raisons pour lesquelles je sens que je me suis amélioré. Je pense juste que je dois travailler dur à l’entraînement, bien jouer avec les minutes que je gagne. pour la première équipe ou « l’équipe B », faites de mon mieux, et éventuellement j’aurai probablement une autre occasion de jouer à nouveau. «

À l’avenir, le Barça a un dilemme entre les mains avec le jeune attaquant. Les sources du club reconnaissent qu’il est dépassé par la troisième division, mais il n’y a aucune garantie de minutes avec la première équipe la saison prochaine.

ESPN a rapporté le mois dernier qu’il y avait plusieurs clubs en Espagne et en Allemagne désireux de le signer en prêt, mais il dit qu’il ne regarde pas au-delà de la fin de la saison en cours.

« Honnêtement, je n’ai pas pensé à [next year] », a-t-il poursuivi. » Je me concentre simplement sur la fin de la saison du mieux que je peux avec l’équipe B ou l’équipe première, qui a besoin de moi, et cet été nous verrons. «

Le succès au Barça va probablement aller de pair avec une place à l’USMNT. Il a fait ses débuts avec l’équipe de Gregg Berhalter en novembre dernier lors d’un match amical contre le Pays de Galles, mais n’a pas joué depuis, en partie en raison de la compétition pour les places dans l’équipe.

Christian Pulisic de Chelsea et Giovanni Reyna du Borussia Dortmund font partie de ceux qui jouent dans une position similaire à De la Fuente – qui dit qu’il s’est rapproché de l’arrière droit de l’USMNT Sergino Dest depuis qu’il a rejoint le Barca depuis l’Ajax – mais il se félicite de la bataille pour les places. .

« Il y a beaucoup de très bons jeunes joueurs qui arrivent aux États-Unis en ce moment, certains d’entre eux jouent déjà en Europe, donc c’est vraiment bien », a-t-il déclaré. « Plus il y a de compétition, mieux vous vous améliorez, donc je suis prêt à relever le défi. »