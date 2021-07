Bascule de l’accélérateur à venir dans OxygenOS 12 ; . . . . .

Pour ceux qui ne suivent pas, il est apparu assez récemment que OnePlus est sournoisement optimisation Téléphone (s. Malheureusement, ce n’est pas le bon type d’optimisation, et si nous sommes honnêtes ici, ce mot a été complètement bâtard par l’industrie des smartphones et de la technologie. Pour faire court, OnePlus limite les performances des applications les plus populaires au monde sur ses téléphones les plus puissants à ce jour, la série OnePlus 9. Ces téléphones ne devraient pas avoir de problème pour exécuter ces applications, mais selon OnePlus, cela a été fait pour aider à augmenter les performances de la batterie.

Le fait est que les gens paient pour des spécifications haut de gamme avec certains de ces téléphones, donc l’entreprise le fait sans rien dire ou sans donner aux utilisateurs la possibilité de basculer l’optimisation était un abus de confiance important. Comme je l’ai soutenu précédemment, OnePlus a le droit d' »optimiser » ce qu’il veut, mais les utilisateurs devraient toujours avoir la possibilité d’activer/de désactiver ces éléments. Ce sont eux qui paient l’argent.

Maintenant, dans une nouvelle déclaration, la société dit qu’elle construira un interrupteur marche/arrêt d’accélérateur dans OxygenOS 12 (basé sur Android 12).

Étant donné que différentes puces fonctionnent différemment et que nous voulons nous assurer d’obtenir les meilleures performances et efficacité de chacune, nous avons mis en œuvre des optimisations de performances à des degrés divers sur les OnePlus 9R et Nord 2. Cependant, compte tenu des retours clairs des utilisateurs et des médias. , notre équipe R&D travaille actuellement à l’ajout d’une option permettant aux utilisateurs d’activer/désactiver ce mode optimisé et d’avoir un meilleur contrôle sur les performances de leurs téléphones. Nous visons à préparer cette solution avec l’une des premières versions d’OxygenOS 12.

En résumé, ce mode optimisé ne va pas disparaître, et en fait, il se dirige vers plus d’appareils ! Mais grâce à tous les ennuis de notre part (les médias) et des utilisateurs, nous obtenons une bascule pour l’activer et le désactiver. C’est une bonne chose.

OnePlus a l’habitude d’ignorer les choses qui pourraient énerver les gens. Qu’il s’agisse d’exclure certaines spécifications ou de campagnes marketing offensantes, OnePlus place toujours cette barre pour les autres. Nous pouvons apprécier cela.

// Police Android