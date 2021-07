La Russie est tombée à la première haie de la pièce maîtresse du football européen de cet été, terminant dernière de son groupe avec une seule victoire en trois matches.

L’équipe de Cherchesov s’était dirigée vers son dernier match de groupe contre le Danemark à Copenhague avec ce qui semblait être une chance décente de se qualifier pour les huitièmes de finale, seulement pour endurer un 4-1 de la part des hôtes endémiques.

Les spéculations ont depuis tourné pour savoir si Cherchesov – un héros qui a guidé l’équipe vers les quarts de finale de la Coupe du monde à domicile il y a trois ans – est l’homme qu’il faut pour faire avancer l’équipe.

Selon des informations en Russie, les autorités nationales du football envisageaient initialement une multitude de candidats nationaux pour potentiellement succéder à Cherchesov, de plus en plus sous le feu des critiques.

Cependant, chacun des trois noms mentionnés – le patron du Zenit Saint-Pétersbourg Sergei Semak, le manager de Rostov Valeri Karpin et l’entraîneur du Rubin Kazan Leonid Slutsky – auraient rejeté toute avance.

Un autre nom vanté est celui de l’entraîneur portugais Andre Villas-Boas, qui a quitté le club français de Marseille en février et avait précédemment guidé le Zenit vers le titre de Premier League russe en 2015 au cours d’un séjour de deux ans au club.

Cependant, un nouveau nom est jeté dans le chapeau est Low, qui a quitté son poste de manager de l’Allemagne cet été après 15 ans au poste.

Compte tenu de son palmarès en tant que vainqueur de la Coupe du monde, Low aura forcément des prétendants au niveau des clubs et au niveau international – et selon le média russe Championat, citant des sources, l’Allemand figure sur une « liste restreinte » de candidats envisagés par le football russe. Union (RFU), s’ils se passent de Cherchesov.

Le vainqueur de la Coupe du monde Low avait confirmé sa sortie imminente de l’Allemagne avant l’Euro 2020 et est remplacé par l’ancien patron du Bayern Munich Hansi Flick, mais n’a pas réussi à terminer en beauté car l’Allemagne a été battue par l’Angleterre lors des 16 derniers du tournoi.

Après le départ de Die Mannschaft, Low, 61 ans, a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de prendre sa retraite malgré son long mandat en tant que patron de l’équipe nationale.

« Je n’ai jamais parlé de retraite. Il y a certainement de nouvelles tâches qui m’intéressent… », dit bas.

« Une pause émotionnelle est importante pour moi, je suis avec l’Allemagne depuis si longtemps qu’on ne cherche pas tout de suite quelque chose de nouveau.

« Je dois aussi accepter la déception et le vide qui vient [with leaving].

« On ne se débarrasse pas d’un tournoi comme celui-ci les premiers jours, cela prendra du temps. »

Fêté après la Coupe du monde, l’actuel patron de la Russie Cherchesov se trouve maintenant sous les critiques intenses des fans et des experts pour la boiterie de l’Euro 2020.

L’ancien gardien de but international de 57 ans touche 2,5 millions d’euros (3 millions de dollars) par an – ce qui fait de lui l’un des entraîneurs les mieux rémunérés de l’Euro 2020 – mais a été accusé de ne pas avoir réussi à faire couler de jeunes talents russes et de déployer des efforts lourds, tactique sans intérêt.

Cela a été mis à nu à l’Euro 2020, où la Russie a été battue 3-0 par la Belgique lors de son match d’ouverture avant de remporter une victoire 1-0 contre la Finlande, puis d’être mise en déroute par les Danois.

À la suite de l’échec de la Russie, un Cherchesov tatillon a donné une conférence de presse longue et parfois décousue, admettant que l’équipe n’avait pas répondu aux attentes mais refusant de démissionner.

Cherchesov a décrit son travail comme « affaire d’État » et dit qu’il a l’intention de terminer le contrat qui lui a été confié jusqu’à la fin de 2022, ce qui signifierait mener l’équipe à la Coupe du monde du Qatar, en cas de qualification.

Mais il reste à voir s’il lui sera accordé aussi longtemps, avec des gens comme Low qui seraient surveillés par les patrons de Cherchesov.