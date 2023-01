Barzal marque 3 points, les Islanders infligent une défaite 6-2 aux Canucks en proie à des erreurs

Matt Barzal a marqué et décroché une paire d’aides alors que les Islanders de New York ont ​​infligé aux Canucks de Vancouver en difficulté une défaite de 6-2 mardi.

Jean-Gabriel Pageau a marqué deux buts, dont un but en désavantage numérique dans un filet vide en fin de troisième période.

Aatu Raty, Anders Lee et Casey Cizikas ont également inscrit des buts pour les Isles (22-15-2), qui sont au milieu d’un road trip de quatre matchs.

Les Canucks (16-18-2) ont obtenu une paire de buts de Bo Horvat alors qu’ils perdaient leur troisième match de suite.

Ilya Sorokin de New York a arrêté 24 tirs sur 26 pour remporter sa 14e victoire de la campagne. Spencer Martin a effectué 23 arrêts pour Vancouver.

Les erreurs défensives ont tourmenté les Canucks cette saison et le résultat a marqué la 16e fois en 37 matchs que l’équipe a accordé au moins cinq buts.

Les huées ont plu alors que le klaxon final a retenti et Vancouver est tombé à 7-10-1 à domicile cette saison.

Les Canucks ont eu une excellente occasion de récupérer un but avec un peu plus de deux minutes à jouer dans le match lorsque Scott Mayfield a été appelé pour avoir fait trébucher.

L’entraîneur-chef Bruce Boudreau a tiré Martin en faveur d’un attaquant supplémentaire, mais ce sont les Isles qui ont marqué, Pageau envoyant un long tir dans le filet béant avec 2:09 à faire au chronomètre.

Cizikas a marqué son troisième but de la saison 9:44 après le début du troisième, décochant un tir du poignet sur le gant de Martin depuis le point de mise au jeu.

La recrue Parker Wotherspoon – qui est originaire de Surrey et a grandi en tant que fan des Canucks – a aidé sur le jeu, marquant son premier point dans la LNH.

Les Islanders ont regagné un coussin de deux buts à 1:46 du dernier quart après qu’Ethan Bear de Vancouver ait retourné la rondelle profondément dans le territoire des Canucks.

Brock Nelson l’a ramassé, a tourné pour le garder sur son bâton, puis l’a envoyé à Lee, qui a envoyé un tir du poignet devant Martin pour porter le score à 4-2 avec son 14e but de la saison.

Vancouver a réduit son déficit à un seul but en fin de deuxième avec un but en avantage numérique après que Matt Martin de New York ait été appelé pour crochet.

Quelques secondes après le début de l’avantage numérique, JT Miller a tranché une passe à Horvat dans la fente et il a lancé un tir devant Sorokin pour porter le score à 3-2 avec son 28e but de la saison.

Vancouver et New York sont allés 1 contre 2 en avantage numérique.

Un autre vilain cadeau s’est rapidement transformé en un but des Islanders au milieu de la deuxième période.

Le défenseur Tyler Myers a craché la rondelle dans le coin et Barzal en a profité, naviguant un tir dans le coin supérieur du filet pour porter le score à 3-1 pour les visiteurs à 16:28.

Le décompte – son 10e de la saison – a prolongé la séquence de buts du centre à quatre matchs. Il a cinq buts dans la séquence.

Pageau a donné l’avantage à New York avec un but en avantage numérique à 12:56 du deuxième quart après que Myers ait été envoyé dans la surface pour avoir cinglé.

Ryan Pulock a vu son tir frappé à longue portée arrêté par Martin mais Pageau a capté le rebond devant le filet et a glissé un tir entre le gardien des Canucks et le poteau.

Raty a attiré les Isles même 2:26 après le début de la seconde, envoyant un tir au-dessus de la jambière droite de Martin depuis la fente basse. Le but était le deuxième de la saison de la recrue finlandaise.

New York était à quelques centimètres de nouer le score dans la dernière minute du premier.

Zach Parise a tiré un coup du poignet depuis le bas de la fente, seulement pour voir Martin s’étaler sur le pli pour un arrêt du pavé droit.

Vancouver a ouvert le score après 18:23 de jeu après qu’Oliver Ekman-Larsson a lancé une longue bombe depuis l’intérieur de la ligne bleue. Stationné dans le cercle de mise au jeu, Horvat l’a fait basculer devant Sorokin pour son premier but de la soirée.

Le capitaine des Canucks est à égalité avec Alex Ovechkin pour le troisième plus grand nombre de buts dans la ligue. Ils suivent Tage Thompson de Buffalo (30) et Connor McDavid d’Edmonton (32).

FÊTE DE LA VILLE

Barzal, qui est originaire de la banlieue de Vancouver à Coquitlam, a trouvé la feuille de match dans ses 10 matchs en carrière contre les Canucks, amassant 12 points (deux buts, 10 passes) contre l’équipe de sa ville natale.

MONSIEUR. 900

Le défenseur des Canucks Luke Schenn a disputé son 900e match de saison régulière dans la LNH. Le joueur de 33 ans de Saskatoon a établi un autre jalon au début de décembre lorsqu’il a réussi son 2 947e coup sûr – le plus par un défenseur depuis que la ligue a commencé à suivre la statistique en 2005-06.

SUIVANT

Canucks : Accueilleront jeudi l’Avalanche du Colorado, championne en titre de la Coupe Stanley.

Islanders : Poursuivez un road trip de quatre matchs jeudi à Edmonton.

LA PRESSE CANADIENNE

