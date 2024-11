Barzal et Pelech absents chacun pendant 4 à 6 semaines pour les Islanders

BUFFLE — Mathew Barzal et Adam Pelech seront chacun absents pendant 4 à 6 semaines pour les Islanders de New York.

Barzal, un attaquant, est retourné à Long Island pour rencontrer des médecins après avoir subi une blessure au haut du corps lors d’une défaite 2-0 contre les Blue Jackets de Columbus mercredi. Il n’a pas joué lors de la victoire de 4-3 de vendredi contre les Sabres de Buffalo.

Pelech, un défenseur, a subi une blessure au haut du corps lorsqu’il a été touché au visage avec une rondelle lors de la défaite contre les Sabres.

« Il [stinks]et ce n’est pas idéal », a déclaré l’attaquant Bo Horvat vendredi, avant que le calendrier de Barzal ne soit déterminé. « Mais encore une fois, les gars ont chuté dans le passé et les autres gars sont montés en puissance, et ce sera exactement la même chose à l’avenir. Nous avons les gars ici pour le faire, et nous devons le faire. »

Les Islanders (4-5-2) avaient perdu trois matchs consécutifs avant la victoire de vendredi contre les Sabres.

Barzal compte cinq points (deux buts, trois passes décisives) en 10 matchs mais il n’a aucun point lors d’un jeu à 5 contre 5.

« C’est vraiment difficile de le perdre », a déclaré l’attaquant Casey Cizikas. « Mais c’est au prochain homme de se lever. Nous avons besoin que tout le monde s’unisse. Nous avons besoin que tout le monde intensifie ses efforts. Et c’est la chose la plus importante maintenant. Nous avons de grandes chaussures à remplir, et c’est un bon test pour nous en tant que groupe et pour savoir comment nous allons y répondre. »

La défaite de mercredi contre les Blue Jackets était la quatrième fois que les Islanders étaient blanchis lors de leurs 10 premiers matchs, la première fois dans l’histoire de la franchise.

Les Islanders manquent également l’attaquant Anthony Duclair, qui est sur la liste des blessés à long terme en raison d’une blessure au bas du corps qu’il a subie le 19 octobre. Il a récolté trois points (deux buts, une passe) en cinq matchs et devrait en avoir besoin de quatre. -6 semaines pour récupérer.

Le défenseur Mike Reilly, qui a été aidé hors de la glace contre les Sabres à la suite d’un coup sûr de Jordan Greenway, est au jour le jour, et le défenseur Alexander Romanov n’a pas patiné samedi et souffre d’une blessure au haut du corps. Il a joué 23 :52 contre Buffalo.

«Vous n’aimez pas perdre ces gars-là. Ce sont des joueurs importants dans votre équipe», a déclaré l’entraîneur des Islanders Patrick Roy. « Mais c’est la réalité. Je veux dire, c’est ainsi qu’a été la LNH. Beaucoup d’équipes perdent des joueurs de qualité, et comme je l’ai dit à propos de la blessure de Duclair, cela donne l’opportunité à d’autres gars de jouer plus de minutes et peut-être jouer un rôle plus important. »

L’un d’eux est l’attaquant Oliver Wahlstrom, qui a réintégré l’alignement vendredi après avoir été éliminé lors des trois matchs précédents. Il a joué 10:18 contre Buffalo avec un tir au but et n’a pas marqué de point en sept matchs cette saison.

« Wahlstrom sera en avantage numérique maintenant, alors il aura l’occasion de faire sa marque », a déclaré Roy. « Il a été dans et hors de l’alignement. J’ai l’impression qu’en ce moment, c’est sa chance pour lui de me le montrer et de me forcer à le mettre dans l’alignement. J’espère que le jeu de puissance créera une étincelle dans son jeu et l’aidera à obtenir au niveau auquel nous aimerions le voir. »

En plus de Wahlstrom sur le quatrième trio avec Kyle MacLean et Hudson Fasching, les nouveaux trios des Islanders comprennent également Cizikas au centre avec Pierre Engvall et Simon Holmstrom, ainsi qu’Anders Lee et Jean-Gabriel Pageau patinant sur le trio de Horvat.

Lee compte trois buts en 11 matchs et a obtenu ses deux premières passes décisives de la saison contre Buffalo, tandis que Pageau totalise quatre points (deux buts, deux passes) en 11 matchs après avoir marqué contre les Sabres.

« Pageau et Lee sont des joueurs intelligents et ils ont très bien joué ensemble toute l’année », a déclaré Horvat. « Je vais donc simplement essayer de faire mon travail, gagner mes mises en jeu et travailler dur. J’espère que nous réussirons. »

Les Islanders ont rappelé samedi les défenseurs Grant Hutton et Dennis Cholowski de Bridgeport de la Ligue américaine de hockey. Ils joueront ensuite contre les Rangers de New York dimanche (13 h HE; MSGSN, NHLN, MSG, SN).