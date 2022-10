Baryshnikov rend hommage à Navalny, l’adversaire “incroyablement courageux” de Poutine

NEW YORK (AP) – Le danseur de ballet, chorégraphe et acteur Mikhail Baryshnikov, qui a fait défection de l’Union soviétique il y a près d’un demi-siècle, a qualifié Alexei Navalny de “incroyablement courageux” alors qu’un groupe de défense des droits de l’homme a décerné au chef de l’opposition russe emprisonné son prix annuel .

La Train Foundation, basée à New York, a décerné son «Prix du courage civil» 2022 à Navalny par contumace, lors d’une cérémonie à l’Université de New York lundi soir.

Baryshnikov, 74 ans, qui est également actif dans le domaine des droits de l’homme dans la région, a déclaré que la mission de Navalny était de “soutenir une vision plus démocratique pour la Russie”. Il a déclaré que Navalny était “incroyablement courageux” pour avoir combattu “une autre Russie autoritaire brutale”.

Baryshnikov a fait défection au Canada en 1974 lors d’une tournée avec le ballet d’État soviétique et a déménagé aux États-Unis un an plus tard.

La Fondation Train a cité le « travail révolutionnaire de Navalny pour la liberté et la transparence en Russie » lors de la remise du prix, que deux collègues ont accepté en son nom. Son chef de cabinet, Leonid Volkov, a déclaré que Navalny “prouvait son courage tous les jours”, enfermé dans une cellule de punition de 7 pieds sur 11 pieds dans une prison russe.

“Chaque jour est un exercice de courage civil”, a déclaré Volkov lors de la cérémonie de remise des prix.

Les autorités russes ont lancé plusieurs poursuites pénales contre Navalny, amenant ses associés à suggérer que le Kremlin a l’intention de le maintenir indéfiniment derrière les barreaux.

Dans la dernière affaire, Navalny a rapporté la semaine dernière sur les réseaux sociaux que des enquêteurs russes enquêtaient sur lui pour avoir prétendument fait de la propagande terroriste et avoir appelé et financé des actions extrémistes.

Ces accusations pourraient le garder en prison pendant 30 ans. La semaine dernière également, un tribunal russe a rejeté son deuxième appel d’une peine de neuf ans pour d’autres chefs d’accusation – fraude et outrage au tribunal.

Navalny, l’ennemi le plus féroce de Poutine, a été arrêté en janvier 2021 à son retour d’Allemagne en Russie, où il se remettait d’un empoisonnement qu’il impute au Kremlin. Les autorités russes nient toute implication dans l’empoisonnement.

Il a été condamné à 2 ans et demi de prison pour une violation de la libération conditionnelle que les dirigeants occidentaux ont qualifiée de politiquement motivée. En mars, il a été condamné à neuf ans de prison, dans une affaire distincte, pour avoir détourné de l’argent que lui et sa fondation ont collecté au fil des ans, et pour avoir insulté un juge lors d’un précédent procès. Navalny a rejeté les allégations comme politiquement motivées.

Poutine a doublé sa campagne contre la dissidence depuis qu’il a envahi l’Ukraine il y a huit mois, et les pouvoirs de sécurité d’urgence qu’il a autorisés la semaine dernière permettent aux dirigeants locaux de prendre des mesures plus draconiennes.

The Associated Press