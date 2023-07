Barun Sobti s’ouvre sur Kohrra ; révèle si les mystères du meurtre sont ses préférés [EXCLUSIVE]

Barun Sobti est actuellement au sommet de sa carrière. Il a donné des coups sûrs sur OTT. D’Asur à Kohrra, Barun est maintenant devenu un visage très populaire parmi le public. Il fait actuellement l’actualité car sa série Kohrra fait beaucoup de bruit. C’est un mystère de meurtre où Barun Sobti joue un flic. Nous avons contacté l’acteur pour en savoir plus sur son rôle dans Kohrra, OTT et bien plus encore. Voici les extraits de l’interview.

Qu’est-ce qui vous a poussé à vous inscrire à Kohrra ?

Je ne sais pas quel est le processus des autres mais je pense que tous les acteurs s’inscrivent pour un scénario qu’ils aiment. Je pense à quelque chose qui défie votre intellect. Quelque chose qui est suffisamment complexe pour que vous puissiez le représenter et suffisamment stimulant. J’ai donc vraiment adoré le script dans tous ces aspects. Le spectacle est principalement ce que vous pourriez appeler cela un mystère de meurtre. Parce que c’est comme ça que ça commence. Mais le spectacle est un compliment sur la couleur du Pendjab en fait. Et la culture, la manière, les gens, les relations, les relations interpersonnelles. La psyché très, très profonde de la politique et même de l’amour. C’est donc une bonne émission à ce sujet. L’amour et toutes les relations qui comptent. L’émission parle de la façon dont les gens se comportent, de la façon dont différentes personnes se comportent dans différentes circonstances. Et quand il y a un meurtre, vous savez, et qu’il y a tant de gens qui y sont associés. Comment les gens se comportent, comment les gens réagissent. Quelqu’un qui a perdu un être cher, qui est mort est mort. Quelqu’un qui a perdu l’être cher. Quelqu’un qui est suspecté. Quelqu’un qui enquête. Quelqu’un qui n’est en fait même pas lié au meurtre mais à la façon dont sa vie est affectée. Vous savez, c’est pourquoi j’ai dit que c’était une émission complexe.

Est-il prudent de dire que le genre meurtre et mystère est votre préféré ?