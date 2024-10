Bartees Strange annonce un nouvel album « Horror » et partage une nouvelle chanson « Sober » : écoutez

Un nouvel album de Bartees Strange est en route. Ça s’appelle Horreuret il est habillé comme Blade sur la couverture. De plus, il a un diable de style Misfits sur la photo de presse. Il y a encore beaucoup à dire à ce sujet, mais cela devrait déjà suffire à vous donner envie. Strange, qui est apparu au show de Julien Baker à DC pour un solo de guitare en duel le week-end dernier, est un rocker indépendant du plus haut niveau qui brouille les frontières. S’il s’en prend à Elvira dans son suivi de 2022 De la ferme à la tablec’est putain de génial.

Bartees Strange’s Horreur sortira au début de l’année prochaine, et le LP s’inspire de l’expérience de Strange en grandissant queer et noir dans l’Oklahoma – avoir peur et être craint. Strange l’a enregistré avec l’aide d’Yves et Lawrence Rothman et de Jack Antonoff. Le LP contient le single « Lie 95 » précédemment sorti, ainsi que le nouveau « Sober ». Voici ce que Strange dit à propos du LP :

D’une certaine manière, je pense que j’ai fait ce disque pour toucher les gens qui peuvent aussi avoir peur de certaines choses dans leur vie. Pour moi, c’est l’amour, les lieux, la malchance cosmique ou ce sentiment de malheur avec lequel je lutte depuis aussi longtemps que je me souvienne. Je pense qu’il est plus facile de naviguer dans les horreurs et l’étrangeté de la vie une fois que l’on réalise que tout le monde autour de soi ressent la même chose. Cet album, c’est juste moi qui essaie de me connecter. J’essaie de réduire la taille du monde. J’essaie de me sentir proche – donc j’ai moins peur.

Strange a coproduit la nouvelle chanson « Sober » avec les Rothman et Antonoff. C’est un rocker du cœur des années 80 délicatement haletant, et c’est ce qui se rapproche le plus d’une chanson de War On Drugs que j’ai jamais entendu de Bartees Strange. Voici ce que Strange dit à propos de la chanson :

Cette chanson parle de l’échec d’une relation, encore et encore, et de la consommation d’alcool à cause de cela. Je pense que c’est quelque chose auquel beaucoup de gens peuvent probablement s’identifier. Être amoureux mais ne pas être le meilleur pour le montrer ou réussir. Et avoir peur que ce soit quelque chose auquel vous devrez toujours faire face parce que vous n’avez jamais vraiment vu de meilleur exemple de la façon dont fonctionne l’amour.

La vidéo « Sober » réalisée par Ricardo Betancourt s’inspire d’une performance donnée par Sly & The Family Stone Train des âmes en 1974. Ci-dessous, regardez ce clip, le Horreur tracklist et les quelques concerts que Strange a annoncés pour l’année prochaine.

LISTE DES TRACES :

01 « Trop »

02 « Frappez-le, quittez-le »

03 « Sobre »

04 « Baltimore »

05 « Mensonge 95 »

06 « Envies, besoins »

07 « Amoureux »

09 « Bouton d’or de la fin du monde »

10 « 17 »

11 « Défenseurs de boucle »

12 « Pistolet Norf »

13 « Banton sur la banquette arrière »

DATES DE LA TOURNÉE :

13/02 – Los Angeles, Californie @ Paramount

15/02 – Washington, DC à 9h30 Club

19/02 – New York, NY @ Bowery Ballroom

2/26 – Londres, Royaume-Uni @ Oslo Hackney

Horreur est sorti le 14/02 sur 4AD.