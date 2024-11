Bartari collecte de fonds pour aider l’hôpital pour enfants

Une collaboration entre Bartari et le programme Esports du Lackawanna College profitera une fois de plus aux patients de l’hôpital pour enfants Janet Weis de Geisinger.

Dimanche, de 11 h à 23 h, l’équipe Esports du collège diffusera les matchs en direct à Bartari, 101 Adams Ave., Scranton, et tous les dons reçus soutiendront les efforts de l’hôpital.

De plus, tous les bénéfices des flippers seront reversés à Geisinger via l’initiative « Quarters for Kids » de Bartari. Des paniers seront également tirés au sort le jour de l’événement.

Bartari a commencé à s’associer à Lackawanna Esports en 2021 et, à ce jour, les collectes de fonds ont généré près de 22 000 $, dont plus de 12 000 $ l’année dernière.

« Au sein de Geisinger Pediatrics, nous finançons des articles et des services pour lesquels l’hôpital n’a peut-être pas l’argent pour payer, comme l’équipement et les spécialités pédiatriques, y compris les spécialistes de la vie de l’enfant qui travaillent dans notre hôpital », a déclaré Sam Hinkle, spécialiste du développement pour le réseau Children’s Miracle Network à Geisinger.

Hinkle a souligné que le soutien continu de la communauté des joueurs est essentiel à la mission de l’hôpital.

« Ce qui est étonnant avec cet événement, c’est qu’il prend de l’ampleur chaque année », a-t-elle déclaré. «Cela nous aide à fournir les meilleurs soins aux enfants dans toute la Pennsylvanie. Nous prenons ces fonds et faisons tout ce que nous pouvons pour que les enfants se sentent aussi à l’aise et heureux que possible lorsqu’ils sont avec nous.

En plus des dons monétaires, Bartari accepte une variété d’articles de « liste de souhaits » fournis par Geisinger – des livres aux fournitures artistiques et aux jouets.

« Les animaux en peluche sont l’article numéro un dont la pédiatrie a actuellement besoin », a déclaré Hinkle. « Mais ils doivent être neufs avec l’étiquette. »

Elle a ajouté que tout ce que les enfants peuvent utiliser depuis leur lit, comme les crayons de couleur, Play-Doe et les travaux manuels, est également populaire.

« Les petits objets font une très grande différence », a déclaré Hinkle.

John « JP » Heim III, copropriétaire de Bartari, n’a pas tardé à s’impliquer lorsque Geisinger lui a demandé s’il souhaitait participer à son programme Extra Life.

« Cela correspondait à ce que nous faisons ici avec les jeux vidéo et c’est une cause qui m’intéressait vraiment », a-t-il déclaré. «Nous avons en quelque sorte pris leur petite idée d’aider et l’avons transformée en notre propre événement caritatif distinct. Chaque année, nous grandissons, ce qui est formidable. Les gens donnent des tonnes de choses à notre tombola et font de généreux dons en espèces. Tout le monde est intéressé à sortir et à soutenir la cause.

Un voyage aux installations de Geisinger Janet Weis dans le comté de Montour il y a plusieurs années a marqué Heim et rend la collecte de fonds annuelle encore plus enrichissante.

« Après la première année de collecte de fonds, moi-même et des personnes de Lackawanna Esports avons visité l’hôpital pour enfants et ils nous ont raconté l’histoire de personnes qui ont pu recevoir des soins et vivre une vie fructueuse », a-t-il déclaré.