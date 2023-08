Barsatein rebondissement à venir : l’histoire d’amour de Reyansh et Aradhna sera incomplète, Aradhna trouvera-t-elle désormais sa véritable identité ?

Alerte spoiler à venir : Dans le dernier morceau de Barsatein, nous voyons que Reyansh avait commencé son enquête et il a contacté les frères Rewati, qui connaissent toutes les vérités sur Mayank et Rewati, et il sait également qu’Aradhna ne faisait que l’aider à se sauver de Mayank. Plus tard, nous voyons Aradhna tout raconter à son amie sur son passé ainsi que sur son présent. De l’autre côté, on voit Aradhna décider d’aller à Dehradun pour en savoir plus sur sa mère biologique. Plus tard, Reyansh (Kushal Tondon) obtient enfin la preuve qu’Aradhna est innocente, et il court à la rencontre de son amour, Aradhna. et il lui a présenté ses excuses et lui a également demandé de lui donner une chance, mais Aradhna ne lui pardonnerait pas et ils se sont effondrés. Eh bien, Aradhna (Shavang Joshi) et l’histoire d’amour de Reyansh se terminera avant qu’elle ne commence. Voyons : Reyansh et Aradhna vont-ils vraiment s’oublier ? Voyons ce qui se passe.

Aradhna atteint Dehradun pour en savoir plus sur sa mère

Dans le prochain morceau de Barsatein, nous voyons Aradhna (Shivangi Joshi) atteindre Dehradun et rencontrer une personne de café avec qui sa mère a travaillé dans le passé, mais Aradhna ne donnera pas son nom complet ; elle a seulement un indice que son nom est Mimi. Plus tard, Reyansh (Kushal Tondon) reprendra son office, mais il sera complètement alcoolisé et rêvera toujours d’Aradhna. Eh bien, la condition de Reyansh est qu’il aimera Aditya Kapoor dans Aashiqui 2. Eh bien, nous devons attendre pour voir la tournure. Aradhna reviendra-t-il dans sa vie pour s’occuper de lui ? Voyons où va l’histoire d’amour d’Aradhan et Reyansh.

Twist à venir

Barsatein Serial venait de commencer mais a gagné en popularité grâce aux principaux acteurs principaux, Aradhna Shahni et Reyansh Lamba, alias Shivangi Joshi et Kushal Tondon. Eh bien, les téléspectateurs apprécient vraiment le jeu de Shivangi Joshi car ils la connaissent sous le nom de Naira, qu’elle a joué dans Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, et ils connaissent Kushal Tondon sous le nom d’Arjun, qu’il a joué dans Beyhadh. Eh bien, ils font de leur mieux pour obtenir un autre nom célèbre du nom de Baratein. Voyons si Aradhna et Reyansh sont également mémorables ou non.

Dans les futurs morceaux de Barsatein, on verra peut-être que Reyansh ne gèrera pas ses émotions, et sa mère et ses amis lui conseillent d’aller ramener son amour, et on verra peut-être qu’il atteint aussi Dehradun pour récupérer son amour. Il est possible que Reyansh aide Aradhna à retrouver sa mère biologique. Voyons si une fois qu’Aradhna aura gagné sa mère biologique, Reyansh et Aradhna se réuniront ou non.