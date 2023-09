Barsatein – Mausam Pyar Ka : Simba Nagpal entrera dans la série en tant qu’intérêt amoureux de Shivangi Joshi ? Voici ce que nous savons

Shivangi Joshi et Kushal Tandon vedette Barsatein Mausam Pyaar Ka gagne les cœurs. Le nouveau couple Shivangi et Kushal est devenu un succès. Leur alchimie a conquis les cœurs et Aradhana et Reyansh sont désormais l’un des meilleurs jodis à l’écran. Barsatein est l’histoire d’une jeune journaliste qui tombe amoureuse de son patron qui est un homme influent et beau. Mais son entêtement et son insouciance lui brisent le cœur et lui posent bien des difficultés.

L’émission a reçu de bonnes critiques. Les TRP ne sont pas si géniaux, mais Shivangi et Kushal continuent d’être à la mode sur les réseaux sociaux pour leurs scènes incroyables. Ce fut un plaisir de regarder le jodi à l’écran. L’histoire de Reyansh et Aradhana rend tout le monde fou.

Dans le dernier épisode, nous avons vu comment Reyansh trahit Aradhana et l’histoire fait un bond en avant. Aradhana est maintenant triée et veut se venger de Reyansh pour avoir gâché sa vie. Au milieu de tout cela, Reyansh réalise peu à peu qu’il aimait réellement Aradhana.

Une nouvelle entrée dans Barsatein Mausam Pyaar Ka

Cependant, nous verrons quelques rebondissements supplémentaires dans l’histoire avec une nouvelle entrée. Oui, selon les rapports, un nouvel homme entrera dans la vie d’Aradhana pour le bien. Selon les rapports d’ETimes, Naaguine 6 l’acteur Simba Nagpal est prêt à participer Barsatein Mausam Pyaar Ka.

Une source proche de la série a informé le portail que Simba avait été finalisé pour jouer le rôle principal parallèle dans la vedette de Shivangi Joshi et Kushal Tandon. On le verra jouer le rôle de Dev dans la série.

Dev sera l’homme parfait et on le verra soutenir Aradhana. Son entrée dans la série apportera de nombreux changements dans la vie de Reyansh et Aradhana. Cependant, rien n’a encore été confirmé. Il a été rapporté plus tôt que Simba jouerait un rôle principal dans la nouvelle émission de Rashami Sharma, Aène.