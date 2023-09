Barsatein Mausam Pyar Ka alerte spoiler : l’histoire d’amour d’Aradhna et Reyansh va se terminer avant même qu’elle ne commence ?

Barsatein : Mausam Pyar Ka Hindi TV Show à venir, le 20 septembre : Dans le dernier morceau de Barsatein, Mausam Pyar Ka, la tante Veena comprend Reyansh (Kushal Tandon) sentiments et lui conseille de tout dire à Aradhna (Shivangi Joshi). De l’autre côté, Aradhna sait que Reyansh est innocent mais Sunaina la nargue et lui dit qu’elle déteste Reyansh. Mais Aradhna soutient Reyansh et Kimaya et Kiki s’opposent à leur père. Kimaya appelle également Reyansh et demande à Aradhna de faire tout ce qu’elle peut pour l’arrêter. Kimaya est-elle tombée amoureuse de Reyansh ?

Barsatein Mausam Pyar Ka Twist à venir

Dans le prochain morceau de Barsatein, nous voyons qu’Aradhna résout enfin tout et revient avec Reyansh. De l’autre côté, on voit que Malini savait que c’était aujourd’hui l’anniversaire d’Aradhna, et qu’elle lui ferait un plan surprise. Aradhna devient émue en voyant son geste. Aradhna (Shivangi Joshi) a sa famille et ils l’aiment tous. Mais va-t-elle tout perdre une fois qu’ils connaîtront la vérité ? Que fera-t-elle si Kimaya commence à aimer Reyansh ?

Dans le futur morceau de Barsatein Mausam Pyar Ka, nous voyons que tous les membres de la famille de Viren Khanna, Reyansh et Aradhna ainsi que leurs amis décident d’aller pique-niquer. C’est ici que Malini apprendra enfin la vérité sur Aradhna. Plus tard, le fils de l’ami de Viren Khanna les rejoindra également. Il est très beau et attirera instantanément l’attention de tous. Le personnage joué par Simba Nagpal apportera une touche intéressante au spectacle Barsatein Mausam Pyar. Viendra-t-il entre Reyansh et Aradhna ?

Barsatein Mausam Pyar Ka est très divertissant et le dernier morceau est tellement dramatique, et les fans apprécient vraiment la jolie alchimie entre Aradhna et Reyansh, alias Kushal Tandon et Shivangi Joshi. Et l’ajout d’un nouveau personnage dans la série changera la dynamique et rendra la série plus intéressante. Voyons si Simba Nagpal, alias le nouveau personnage, lancera un sort magique sur Shivangi, alias Aradhna.