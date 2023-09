Barsatein Mausam Pyar Ka alerte spoiler : le destin rapproche Aradhna et Reyansh, le cœur de Kimaya se brisera-t-il à nouveau ?

Barsatein : Mausam Pyar Ka Hindi TV Show à venir, le 16 septembre : Dans le dernier morceau de Barsatein, Kimaya rentre chez elle et Reyansh essaie de lui remonter le moral. Plus tard, Malini remercie également Aradhna (Shivangi Joshi) et Reyansh (Kushal Tandon). Plus tard, le jour de l’anniversaire d’Aradhna, Reyash installe une jolie décoration pour qu’elle se sente spéciale. Aradhna se sent très heureuse, mais ne sait pas qui a fait tout cela. Elle interroge Reyansh sur toutes les surprises, mais Reyansh fait semblant de ne rien savoir. Eh bien, nous voyons Malini célébrer également l’anniversaire d’Aradhna chaque année en coupant le gâteau seule, mais cette fois, Ardhana a vu cela et était heureuse que sa mère l’aime toujours.

Barsatein Mausam Pyar Ka Twist à venir

Dans le prochain morceau de Barsatein, nous voyons Malini (Nausheen Ali Sardar) et toute la famille rendre l’anniversaire d’Aradhna très spécial en organisant une fête pour elle. De l’autre côté, Kimaya commence à aimer Reyansh (Kushal Tandon). Pendant ce temps, Viren Khanna se dispute avec Reyansh et le licencie. Eh bien, Reyansh doit quitter Dehradun maintenant, mais avant de rentrer, obtiendra-t-il l’amour d’Aradhna ? Voyons ce que le destin décide pour Aradhna (Shivangi Joshi) et Reyansh.

Dans le futur morceau de Barsatein Mausam Pyar Ka, nous voyons qu’Aradhna se tient aux côtés de Reyansh et dit à Viren Khanna de lui donner une chance. Aradhna prouvera-t-il son innocence et convaincra Viren de garder Reyansh au bureau ? Eh bien, la vie de Reyansh et Aradhna n’est pas encore stable et les téléspectateurs attendent avec impatience de voir leur histoire d’amour commencer. Voyons : Kimaya s’interposera-t-elle entre l’amour de Reyansh et Aradhna ? Choisira-t-il Aradhna plutôt que Kimaya ?

Barsatein Mausam Pyar Ka est très divertissant, et la chimie torride entre Reyansh et Aradhna, alias Kushal Tandon et Shivangi Joshi, et leurs prouesses d’acteur ont rendu les fans accros. Dans le prochain morceau de Barsatein, nous voyons qu’Aradhna est venue sauver Reyansh. va-t-elle l’arrêter et lui parler de ses sentiments ?