Barsatein Mausam Pyar Ka alerte spoiler : Aradhna retombe amoureuse de Reyansh, Malini s’interposera-t-il entre eux ?

Barsatein : Mausam Pyar Ka Hindi TV Show à venir, le 12 septembre : Dans le dernier morceau de Barsatein, on voit que Reyansh (Kushal Tandon) donnera à Aradhna (Shivangi Joshi) la statue de dieu en cadeau. De l’autre côté, Sunaina annoncera que le mariage de Kimaya et Angad aura lieu le lendemain. Plus tard, elle fait également l’annonce de Murti sthapana. Sunaina emmène tout le monde dans le magasin, où nous voyons Alka être choquée de voir la statue de Dieu, et enfin, Aradhna leur dit tout sur Alka. Finalement, Alka s’expose devant tout le monde et elle part de là. Mais Kimaya fond en larmes car elle aime Angad. Que vont faire les Jindals maintenant ?

Dans le prochain morceau de Barsatein, nous voyons que Kimaya et Aradhna parlent de leur vie amoureuse, et nous voyons qu’Aradhna décide d’aider Kimaya et Angad et de les aider à s’enfuir. Mais Angad fait aussi partie du projet de ses parents. Maintenant, qui sauvera Kimaya ? Malini rejettera-t-il toute la faute sur Aradhna ? Voyons comment Aradhna et Reyansh sauvent enfin Kimaya du piège de Jindal.

Barsatein Mausam Pyar Ka Twist à venir

Dans le futur morceau de Barsatein Mausam Pyar Ka, nous voyons que Reyansh (Kushal Tandon) et Aradhna décident de ramener Kimaya à la maison. Dans le prochain morceau, nous verrons que Kimaya connaît désormais la réalité d’Angad. Elle s’effondre totalement, mais Aradhna et Reyansh l’aident à se sortir de sa situation. Aradhna est également heureuse d’avoir une famille et elle décide également de pardonner à Reyansh en raison de son changement de nature. Mais Reyansh a-t-il vraiment changé ? Ou y a-t-il une autre tournure à cela ? Maintenant que le mariage de Kimaya avec Angad est rompu, Malini voudra peut-être marier sa fille à Reyansh. Partagera-t-elle ses pensées avec Aradhna (Shivangi Joshi), amenant Aradhna à sacrifier son amour à cause de sa sœur ? Des rebondissements très intéressants attendent les téléspectateurs de Barsatein. Que va-t-il se passer dans l’histoire d’amour de Reyansh et Aradhna ? Vont-ils se réunir ?

Barsatein est une émission de télévision populaire en hindi d’Ektaa Kapoor, et l’alchimie entre Reyansh et Aradhna, alias Kushal Tandon et Shivangi Joshi, crépite. Voyons quelle est la prochaine tournure dans le spectacle Barsatein Mausam Pyar Ka.