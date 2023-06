Barsaat Aa Gayi: Hina Khan doublement excitée pour une nouvelle chanson avec Shaheer Sheikh à cause de CETTE personne [Exclusive]

Les fans de Hina Khan et Shaheer Sheikh sont ravis de les voir ensemble dans la chanson Barsaat Aa Gayi. La vidéo est sortie et leur chimie folle a de nouveau conquis les cœurs. Tournés dans de jolis endroits, nous pouvons voir Hina Khan et Shaheer Sheikh comme des amoureux d’université qui se rencontrent après des années dans un complexe. Ils se rendent compte que les étincelles entre eux sont plus fraîches que jamais. La saison de la mousson ravive la romance entre les deux. La chanson est composée par Javed-Mohsin et écrite par Kunal Verma.

Hina Khan dont la lecture a été chantée par Shreya Ghoshal dans la chanson, ne peut s’empêcher de jaillir sur le chanteur. Hina partage : « Je me sens chanceuse d’avoir Shreya Ghoshal comme chanteuse de lecture pour Barsaat Aa Gayi. Shreya Ghoshal est une chanteuse par excellence. Elle a été l’une des chanteuses les plus emblématiques de l’industrie. Je me sens tellement bénie que sa belle voix était ma lecture pour la chanson. La façon dont elle a chanté toute ma partie a contribué à améliorer l’ensemble de ma performance. Les mélomanes passent un bon moment. Shreya Ghoshal nous a également donné une belle chanson dans la nouvelle version de Zihale E Miskin. Vishal Mishra et elle ont livré une chanson émouvante. La chanson présente Nimrit Kaur Ahluwalia et la sensation YouTube Rohit Zinjurke. Comme nous le savons, Hina Khan aime aussi beaucoup chanter. Nous avons vu comment Rohit Shetty l’a fait chanter sur Khatron Ke Khiladi 9.

Hina a en outre exprimé: « Je suis si heureuse que Barsat Aa Gayi ait une si belle combinaison de voix de Shreya et Steben. Les deux ont magnifiquement chanté la chanson! ». Hina Khan et Shaheer Sheikh forment un couple très agréable. Ils forment l’un des couples les plus recherchés pour les clips de stars de la télévision. Jusqu’à présent, ils ont fait des chansons comme Baarish Ban Jaana, Runjhun Barsaatein Aai Hai et Mohabbat Hai.

Elle a dit qu’il était un bon ami à elle. Hina Khan a déclaré qu’elle adorait travailler avec Shaheer Sheikh. Ils ont une grande complicité. L’acteur l’a soutenue lorsqu’elle est décédée pendant le tournage de leur chanson au Cachemire.