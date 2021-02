Bars est une nouvelle application Facebook qui vous permettra de rap sur des rythmes pré-créés; Un tueur de TikTok?

Dans un monde de créateurs et de vidéos de courte durée, il existe des applications comme TikTok et Instagram qui offrent aux créateurs et aux téléspectateurs de nouvelles plates-formes pour créer et profiter de contenu dans différents formats. Maintenant, Facebook franchit une nouvelle étape afin de tirer parti de cette tendance continue de « divertissement décontracté » alors que le géant des médias sociaux a lancé une nouvelle application qui permet aux utilisateurs de rapper sur les rythmes fournis par l’application. L’application, nommée Bars, permettra aux utilisateurs de publier et de partager des vidéos d’eux en train de rapper sur des rythmes fournis par l’application elle-même.

Bars permet aux utilisateurs de créer de courtes vidéos de 60 secondes dessus. Selon un rapport de TechCrunch, les utilisateurs peuvent publier la vidéo sur un flux de style TikTok, où les gens peuvent la regarder et la marquer comme «feu». L’application promet également des «effets vocaux de qualité studio», y compris l’AutoTune. Selon les rapports, l’application promet également un dictionnaire de rimes automatiques pour ceux qui se marquent comme «débutants» sur la page d’inscription de l’application. Pour ceux qui choisissent le niveau « Avancé », Bars promet un mode Freestyle, qui donne aux utilisateurs huit mots aléatoires pour travailler dans un rap de 16 mesures.

Bars sonne quelque chose que nos lecteurs utilisant TikTok ou Instagram Reels voudraient essayer dès que possible. Cependant, ce n’est pas possible car l’application est actuellement en version bêta fermée, mais les utilisateurs peuvent s’inscrire pour obtenir un nom d’utilisateur et obtenir une place en ligne pour le moment où l’application commence à s’ouvrir. L’application a déjà été répertoriée sur l’App Store d’Apple et un profil Instagram pour BARS est également en ligne. L’application a été répertoriée comme BARS – Rapper’s Delight dans la liste de l’App Store.