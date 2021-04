NICOLA Sturgeon a confirmé que les brasseries en plein air et les magasins non essentiels rouvriront lundi alors que l’Écosse entre dans le niveau trois des restrictions de verrouillage.

Le premier ministre a révélé que davantage de bordures seraient assouplies la semaine prochaine – les Écossais étant en mesure de profiter d’une pinte au soleil pour la première fois depuis des mois.

Les pubs seront autorisés à vendre de l’alcool à l’extérieur jusqu’à 22 heures, et les restaurants pourront servir des plats à l’intérieur jusqu’à 20 heures.

Les acheteurs pourront revenir chez les grands détaillants qui ont été fermés depuis le début de l’année en raison de Covid.

Les sportifs peuvent également s’attendre à la réouverture des gymnases et des piscines à travers le pays lundi.

Mme Sturgeon a déclaré: « Compte tenu de toutes les données récentes, je suis heureuse de confirmer aujourd’hui qu’à partir du lundi 26 avril, les parties du pays qui sont actuellement au niveau quatre, qui comprend bien sûr tout le continent écossais, déménageront jusqu’au niveau trois. »

Cela vient après que l’interdiction de voyager dans tout le pays a été supprimée la semaine dernière, les Écossais ayant pu quitter leurs zones de conseil local.

Les règles de rassemblement en plein air ont également été assouplies – permettant à six personnes de six ménages de se rencontrer.

Mme Sturgeon a également confirmé aujourd’hui que les Écossais pourront se rendre partout ailleurs au Royaume-Uni à partir de lundi.

Mais les rassemblements en salle ne seront pas autorisés jusqu’au 17 mai dans le but de garantir que les cas de virus restent faibles.

La Première ministre a déclaré qu’elle espérait que toute l’Écosse continentale sera en mesure de passer aux restrictions de niveau deux à cette date lorsque les règles seront réexaminées.

Les pubs seraient autorisés à recommencer à vendre de l’alcool à l’intérieur le 17 mai si les tests Covid positifs continuent de baisser.

Mme Sturgeon espère que l’Écosse pourra ensuite passer aux restrictions de niveau 1 le 7 juin, les bordures de niveau zéro entreront alors en vigueur à la fin du mois.

Le leader du SNP a ajouté que le pays pourrait approcher « quelque chose de beaucoup plus normal » plus tard cet été.

Sous les bordures de niveau trois, les services de contact rapproché et les plats à emporter peuvent également ouvrir à nouveau leurs portes. Des hébergements touristiques peuvent fonctionner, ainsi que des attractions touristiques extérieures et intérieures.

Le nombre d’invités pouvant assister aux funérailles et aux mariages dans les églises sera augmenté – avec 50 personnes autorisées au total. Les leçons de conduite et les tests seront également autorisés à nouveau.

Mme Sturgeon a ajouté: « Veuillez continuer à être raisonnable, prendre toutes les précautions nécessaires, et si nous faisons tous cela, aussi difficile soit-il, je suis vraiment optimiste que ce que nous avons vu le week-end juste après avec un certain assouplissement nous verrons lundi, puis en mai et juin, nous sommes sur un chemin beaucoup plus proche de la vie normale dont nous avons tous désespérément besoin. «

Répondant à la mise à jour, Lib Dem MSP Alex-Cole Hamilton a déclaré: «Après l’année que nous avons endurée, c’est agréable de voir des aperçus de la normalité revenir. Les gens ont fait d’énormes sacrifices.

«Mon cœur fait mal pour toutes les familles qui ont perdu des êtres chers. Ma gratitude va à nos courageux travailleurs du NHS qui ont fait des merveilles tout au long de cette pandémie, malgré le manque de préparation du gouvernement SNP.

« C’est pourquoi nous ne pouvons pas baisser la garde, nous pouvons et devons profiter de notre café et de notre repas avec notre ami à l’extérieur, mais nous devons rester prudents. »

