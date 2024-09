Barry Wilmore, originaire du Tennessee, revient sur le Starliner sans astronautes : « Dieu est aux commandes »

Le retour sur Terre du Boeing Starliner est prévu vendredi le soir, mais il le fera sans son équipage, dont l’astronaute et natif du centre du Tennessee Barry « Butch » Wilmore.

Il est désormais prévu qu’il reste à bord de la Station spatiale internationale jusqu’en février 2025, en compagnie de Sunita Williams, l’autre membre de l’équipage du Starliner. Le voyage du duo dans l’espace, initialement prévu pour durer entre une et deux semaines, s’est étendu à environ huit mois.

Le père de Barry Wilmore, Eugene Wilmore, qui a vécu 44 ans à Mt. Juliet avant de déménager à Hermitage, a décrit l’expérience jusqu’à présent comme des « montagnes russes émotionnelles », mais pas celles qui ébranlent son fils ou la famille.

Les astronautes de la NASA Butch Wilmore et Suni Williams inspectent le matériel de sécurité à bord de la Station spatiale internationale.

« Ils sont heureux de savoir que Barry sera en sécurité à son retour à la maison en février », a écrit Eugene Wilmore dans un courriel depuis le Texas, où il séjourne avec la femme et les filles de son fils chez eux.

« Je peux parler à Barry sur FaceTime. Il a bonne mine et accepte les choses comme elles arrivent. Il dit toujours que Dieu a le contrôle de la situation et c’est aussi ce que je crois. »

Selon certaines informations, le vol d’essai inaugural de l’équipage du Starliner a connu des fuites d’hélium et des problèmes avec les propulseurs de contrôle de réaction du vaisseau spatial, ce qui a conduit au retour du vaisseau spatial sans équipage.

Le Starliner devrait se désarrimer de la station spatiale à 17h04, CDT, vendredi pour revenir sur Terre, si le temps le permet à la date limite de cet article.

La NASA analysera les prévisions météorologiques, y compris les conditions de vent.

Le retour du Starliner sur Terre devrait prendre environ six heures. Il devrait atterrir à White Sands Space Harbor, au Nouveau-Mexique.

Wilmore et Williams devraient revenir sur Terre l’année prochaine à bord d’un vaisseau spatial Dragon avec deux autres membres d’équipage affectés à la mission SpaceX Crew-9 de l’agence, dont le décollage vers la station spatiale est prévu le 24 septembre, selon la NASA.

Le voyage de Barry Wilmore de Tennessee Tech à l’espace : « Né pour ce moment »

Wilmore a joué au football au lycée Mt. Juliet, où il a obtenu son diplôme en 1981, avant de poursuivre à la Tennessee Tech University, où il était capitaine d’équipe.

Un couvercle de boîte utilitaire à Mt. Juliet qui reconnaît l’astronaute Barry Wilmore qui a grandi à Mt. Juliet.

Wilmore a participé à une conversation vidéo en juin avec les enfants des professeurs et du personnel de Tennessee Tech, où il est deux fois diplômé du College of Engineering et administrateur de l’université depuis 2017.

« Barry Wilmore est né pour ce moment », a déclaré Phil Oldham, président de Tennessee Tech. « Sa discipline et sa ténacité sont inégalées ; des compétences forgées depuis ses premiers jours en tant que joueur de football américain jusqu’à son noble service en tant que pilote de chasse et capitaine de l’US Navy. Aujourd’hui, le monde découvre le Barry que nous connaissons tous. »

L’équipage du Starliner dans l’espace d’ici février 2025

Selon la NASA, Wilmore et Williams continueront de soutenir la recherche, la maintenance et d’autres activités à la Station spatiale internationale, aux côtés de l’équipage de l’Expédition 71.

Selon la NASA, les travaux scientifiques auxquels ont participé les astronautes comprennent de nouvelles méthodes pour produire des câbles à fibres optiques et faire pousser des plantes à bord du complexe en orbite.

La NASA a souligné que Wilmore et Williams sont formés à toutes les situations et qu’il existe des fournitures pour accueillir les astronautes.

Le retour du Starliner permet à la NASA et à Boeing de continuer à recueillir des données de test sur le vaisseau spatial pendant le vol de retour tout en n’acceptant pas plus de risques que nécessaire pour son équipage, selon un blog de la NASA.

L’objectif du contrat du programme d’équipage commercial de la NASA avec Boeing est de développer un système de vaisseau spatial capable de se rendre à la station spatiale, en partie pour avoir une deuxième option si l’une n’est pas opérationnelle.

SpaceX est également sous contrat avec le programme Commercial Crew.

Contactez Andy Humbles à [email protected] ou au 615-726-5939 et sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter @ AndyHumbles.

Cet article a été publié à l’origine sur Nashville Tennessean : Barry Wilmore, originaire du Tennessee, revient sur le Boeing Starliner