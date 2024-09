Barry Williams dit que les enfants de « Brady Bunch » sont « tous liés les uns aux autres »

La bande Brady C’était peut-être l’incarnation du divertissement familial dans les années 70, mais dans les coulisses, selon la star Barry Williams, les enfants Brady se connectaient à gauche et à droite.

Célébrant le 55e anniversaire de la première de la série en 1969, Williams a rappelé comment le groupe avait pataugé dans le même bassin de rencontres.

Enfants de « The Brady Bunch » : Barry Williams (rangée arrière), Susan Olsen, Eve Plumb, Maureen McCormick, Christopher Knight, Mike Lookinland.

« Nous nous sommes tous liés à un moment donné », a déclaré Williams. Nous chaque semaine. « Pas nécessairement pendant le tournage. »

Même s’ils ne se sont peut-être pas embrassés entre les prises, Williams a révélé que les garçons de Mike sortaient avec les filles de Carol selon leurs rangs et leurs âges correspondants.

«Je suis sorti avec Maureen [McCormick]et Chris [Knight] daté d’Ève [Plum]et Michel [Lookinland] et Suzanne [Olsen] J’ai eu un petit mariage simulé à un moment donné. Donc, oui, nous nous sommes tous connectés », a expliqué Williams.

Cependant, étant l’aîné, Williams a toujours eu des vues sur sa mère, Florence Henderson. Le béguin de Greg Brady pour Carol Brady a été bien documenté par Williams – qui a écrit sur un rendez-vous qu’il a eu avec Henderson dans son autobiographie de 1992, Grandir Brady : j’étais un adolescent Greg – et plus tard par Henderson elle-même.

Notant qu’il a beaucoup parlé à Henderson de son amour de la musique, Williams a déclaré Nous à propos d’inviter sa mère à la télé.

«J’avais trouvé ce chanteur venant à Copacabana près de Beverly Hills. Je ne sais pas exactement où c’était, mais je l’ai invitée à sortir ensemble et elle a dit « OK », donc j’étais ravie. Et maintenant, pour moi, c’était un rendez-vous », a déclaré Williams.

Il a poursuivi : « Nous étions reconnus et les gens parlaient de nous à voix basse, ce qui est étrange, mais nous avons parlé du chanteur, de ses orchestrations, du groupe qu’il avait et de ce qu’était une tournée. Et elle m’a donné une idée de ce à quoi ressemblerait cette vie à la fin du rendez-vous. »

La vie semblerait apparemment aussi classée G qu’un épisode de La bande Brady.

« Je suis allée lui faire un petit baiser et elle a eu la gentillesse de me le rendre », a déclaré Williams. « C’était donc un moment fort. Joli petit bisou, oui.