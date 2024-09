Barry Williams admet que les co-stars de « Brady Bunch » sont « toutes liées les unes aux autres »

Barry Williams prend conscience des relations passées et des relations partagées entre ses co-stars de « Brady Bunch ».

« Nous nous sommes tous liés à un moment donné », a déclaré l’acteur de 69 ans. Nous chaque semaine. « Pas nécessairement pendant le tournage. »

«Je suis sorti avec Maureen [McCormick]et Chris [Knight] daté d’Ève [Plum] et Michel [Lookinland] et Suzanne [Olsen] J’ai eu un petit mariage simulé à un moment donné. Alors oui, nous nous sommes tous connectés », a-t-il ajouté.

Alors que Williams a déclaré que les « connexions » concernaient uniquement les jeunes stars, il avait un « béguin d’adolescent » pour sa mère à la télévision, feu Florence Henderson.

«J’avais certainement le béguin pour elle à l’adolescence», a déclaré Williams. « Et elle a une personnalité très vivante et un grand sens de l’humour, mais je savais que je voulais avoir de la musique dans ma carrière. [in] jouer, et donc je lui ai beaucoup parlé de ça.

« J’avais trouvé ce chanteur venant à Copacabana près de Beverly Hills », a-t-il poursuivi. «Je ne sais pas exactement où c’était, mais je l’ai invitée à sortir ensemble et elle a dit: ‘OK’, donc j’étais ravie. Et maintenant, pour moi, c’était un rendez-vous.

Barry Williams prend conscience des relations passées et des relations partagées entre ses co-stars de « Brady Bunch ». Getty Images

Williams a déclaré qu’il était sorti avec l’ancienne co-star Maureen McCormick pendant l’émission. RW/MediaPunch

Christopher Knight, Florence Henderson et Barry Williams arrivent au cocktail Neveda Ballets Woman Of The au Cartier at Crystals in City Center le 25 janvier 2014. FilImage

« Nous avons été reconnus et les gens parlaient de nous à voix basse, ce qui est étrange, mais nous avons parlé du chanteur, de ses orchestrations, du groupe qu’il avait et de ce qu’était une tournée », a ajouté Williams. «Et elle m’a donné une idée de ce à quoi ressemblerait cette vie à la fin du rendez-vous. Et cela est également relaté dans mon livre. Je suis allée lui faire un petit baiser et elle a eu la gentillesse de me le rendre. C’était donc un moment fort. Joli petit bisou, oui.

« The Brady Bunch » a été diffusé pendant cinq saisons sur ABC de 1969 à 1974 et son succès a donné naissance à de nombreux titres dérivés.

En 2021, Williams a parlé de la gloire dès son plus jeune âge.

« Ces années ont été très intenses pour moi », se souvient Williams lors de l’émission matinale australienne, « Aujourd’hui supplémentaire. « Toutes mes années d’adolescence, de 14 à 20 ans, se sont déroulées dans ‘The Brady Bunch’. »

« Il y a eu beaucoup de changements », a déclaré Williams à propos des changements physiques avec ses jeunes co-stars. « Vous pouviez entendre la voix changer, vous pouviez voir les cheveux changer, vous pouviez voir les poussées de croissance qui se produisaient chez nous tous. »

« Donc, c’était parfois gênant et parfois amusant, mais j’ai toujours aimé que les gens regardent l’émission », a-t-il ajouté.