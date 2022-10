Barry Sternlicht dit que des “calamités incroyables” s’annoncent si la Fed continue de marcher

Selon le milliardaire Barry Sternlicht, la trajectoire agressive de hausse des taux de la Réserve fédérale – une tentative de calmer l’inflation la plus élevée depuis des décennies – devrait causer des dommages à l’économie mondiale si la banque centrale continue.

“Ils vont causer des calamités incroyables s’ils continuent leur action, et pas seulement ici, partout dans le monde”, a déclaré mardi le président-directeur général de Starwood Capital Group sur “Squawk Box” de CNBC. Au lieu de cela, la Fed devrait ralentir et examiner de plus près les données économiques, a-t-il déclaré.

actualités liées à l’investissement Novogratz dit que le bitcoin et l’immobilier peuvent protéger les investisseurs contre les erreurs de la banque centrale

Jusqu’à présent cette année, la Réserve fédérale a procédé à trois hausses de taux d’intérêt de 0,75 point de pourcentage pour juguler une inflation élevée. En outre, lors de sa dernière réunion, il a signalé qu’au moins une autre hausse de taux de 0,75 point de pourcentage était prévue cette année.

Il a noté que les actions de la Fed, qui ont stimulé le dollar américain, brouillent déjà les marchés mondiaux des devises. De nombreuses devises, dont le yen, l’euro et la livre sterling, ont perdu de la valeur par rapport au dollar. Ces changements peuvent mettre un frein au commerce mondial.

Il considère également que la Fed comprend mal la cause de la forte inflation, qui provient des plans de relance financière massifs qui ont été lancés alors que les économies rouvraient après les blocages de la pandémie de coronavirus.

“Maintenant que nous prenons de l’élan et que les gens trouvent un emploi et que les salaires augmentent, ils veulent tout écraser et mettre fin à la fête”, a-t-il déclaré.