Barry Silbert de DCG écrit une lettre aux investisseurs après l’effondrement de FTX

Barry Silbert, le fondateur du conglomérat crypto Groupe de devises numériquesa rejoint une liste croissante de leaders de l’industrie pour tenter de calmer les nerfs des investisseurs après l’effondrement soudain de FTX.

Dans une note aux actionnaires mardi, Silbert a abordé tout le “bruit” concernant la santé financière des filiales de DCG, qui comprend la société commerciale Genesis, Grayscale Investments et la société minière Foundry.

Depuis la liquidation rapide de FTX il y a deux semaines, les investisseurs s’inquiètent d’une contagion crypto affectant tous les coins de l’industrie. Les prêteurs ont cessé de prêter, les retraits ont été plus difficiles et non réglementés, les jetons peu compris ont plongé en valeur. Les principales crypto-monnaies, bitcoins et éther ont également poursuivi leur descente d’un an.

Silbert, l’un des premiers évangélistes du bitcoin qui a fondé DCG en 2015, a déclaré que malgré l’hiver crypto, l’entreprise dans son ensemble est en passe de générer 800 millions de dollars de revenus cette année grâce à seulement 25 millions de dollars levés en capital principal depuis sa création. Forbes estime la valeur nette de Silbert à 2 milliards de dollars.

“Nous avons résisté aux hivers cryptographiques précédents”, a écrit Silbert, ajoutant que “bien que celui-ci puisse sembler plus sévère, collectivement, nous en sortirons plus forts”.

Coinbase, Binance et Crypto.com ont également fait de leur mieux pour apaiser les inquiétudes des clients afin d’éviter une course de type FTX sur les dépôts des clients. Ils ont chacun exprimé leur choc face à la tromperie apparente de FTX envers les investisseurs et les clients et ont souligné que les actifs des clients sont sécurisés.

C’est tout en sachant que FTX et le fondateur Sam Bankman-Fried ont trahi la confiance d’une industrie qui était déjà au milieu d’une année brutale de pertes. Bankman-Fried a déclaré que les actifs de sa société étaient “bien” deux jours avant qu’il ne cherche désespérément un sauvetage en raison d’une crise de liquidités.

Spécifique à DCG, la confiance des investisseurs a pris un coup la semaine dernière, lorsque le Wall Street Journal a rapporté que Genesis avait essayé de lever 1 milliard de dollars auprès d’investisseurs avant d’arrêter finalement certains retraits. Il y avait des rapports selon lesquels Genesis déposerait bientôt son bilan, ce que la société a publiquement réfuté.

La peur s’est propagée au Grayscale Bitcoin Trust, connu par son ticker GBTC , qui permet aux investisseurs d’accéder au bitcoin via une sécurité plus traditionnelle. GBTC se négocie actuellement à un 42% de réduction au bitcoin, en hausse de une remise de près de 30 % il y a deux mois.

En ce qui concerne les activités de prêt de Genesis, Silbert a déclaré dans la lettre que la suspension des remboursements et des nouveaux prêts le 16 novembre était “un problème de liquidité et d’inadéquation de la durée” dans le portefeuille de prêts. Ces problèmes, a-t-il dit, n’ont eu “aucun impact” sur les activités de négociation ou de garde au comptant et sur dérivés de Genesis, qui “continuent de fonctionner comme d’habitude”.

Il a reconnu que Genesis avait embauché des conseillers financiers et juridiques, alors que l’entreprise examinait ses options.

Les dettes de DCG s’élèvent à un peu plus de 2 milliards de dollars. La société a prêté à Genesis environ 575 millions de dollars, au prix des “taux d’intérêt en vigueur sur le marché”, qui est dû en mai 2023. Elle a également absorbé la dette de 1,1 milliard de dollars que le fonds spéculatif cryptographique en faillite Three Arrows Capital devait à Genesis.

Avec Three Arrows en faillite, DCG « poursuit tous les recours disponibles pour récupérer les actifs au profit des créanciers », a écrit Silbert. La seule autre dette de DCG est une facilité de crédit de 350 millions de dollars d’un “petit groupe de prêteurs dirigé par Eldridge”.

Lisez la lettre complète de Silbert ci-dessous:

Chers actionnaires,

Il y a eu beaucoup de bruit au cours de la semaine dernière et je souhaite entrer en contact directement pour clarifier où nous en sommes au DCG.

La plupart d’entre vous sont au courant de la situation chez Genesis, mais pour récapituler d’emblée : Genesis Global Capital, l’activité de prêt de Genesis, a temporairement suspendu les rachats et les nouveaux prêts émis le mercredi 16 novembre après que les turbulences du marché ont déclenché des demandes de retrait sans précédent. Il s’agit d’un problème de liquidité et d’inadéquation de la durée dans le portefeuille de prêts Genesis. Il est important de noter que ces problèmes n’ont aucun impact sur les activités de négociation ou de conservation au comptant et sur dérivés de Genesis, qui continuent de fonctionner comme d’habitude. La direction de Genesis et son conseil d’administration ont décidé d’embaucher des conseillers financiers et juridiques et le cabinet explore toutes les options possibles au milieu des retombées de l’implosion de FTX.

Ces derniers jours, il y a eu des discussions sur les prêts interentreprises entre Genesis Global Capital et DCG. Pour ceux qui ne le savent pas, dans le cours normal des affaires, DCG a emprunté de l’argent à Genesis Global Capital dans la même veine que des centaines d’entreprises d’investissement crypto. Ces prêts ont toujours été structurés sur une base de pleine concurrence et tarifés aux taux d’intérêt en vigueur sur le marché. DCG a actuellement un passif envers Genesis Global Capital d’environ 575 millions de dollars, qui est dû en mai 2023. Ces prêts ont été utilisés pour financer des opportunités d’investissement et pour racheter des actions de DCG à des actionnaires non salariés dans le cadre de transactions secondaires précédemment mises en évidence dans les mises à jour trimestrielles des actionnaires. Et à ce jour, je n’ai jamais vendu une part de mes actions DCG.

Vous vous souviendrez peut-être également qu’il y a un billet à ordre de 1,1 milliard de dollars qui est dû en juin 2032. Comme nous l’avons partagé dans notre précédente lettre aux actionnaires en août 2022, DCG est intervenu et a assumé certaines responsabilités de Genesis liées au défaut de Three Arrows Capital. Comme indiqué en août, étant donné qu’il s’agit désormais de passifs de DCG, DCG participe à la procédure de liquidation de Three Arrows Capital au sein du comité des créanciers et poursuit tous les recours disponibles pour récupérer les actifs au profit des créanciers. Outre les prêts intersociétés de Genesis Global Capital dus en mai 2023 et le billet à ordre à long terme, la seule dette de DCG est une facilité de crédit de 350 millions de dollars d’un petit groupe de prêteurs dirigé par Eldridge.

Prenons un peu de recul, permettez-moi d’être parfaitement clair : DCG continuera d’être l’un des principaux bâtisseurs de l’industrie et nous nous engageons dans notre mission à long terme d’accélérer le développement d’un meilleur système financier. Nous avons résisté aux hivers cryptographiques précédents et bien que celui-ci puisse sembler plus sévère, collectivement, nous en sortirons plus forts. DCG n’a levé que 25 millions de dollars en capital primaire et nous prévoyons de réaliser 800 millions de dollars de revenus cette année.

J’ai acheté mon premier bitcoin il y a dix ans en 2012 et j’ai pris la décision de m’engager dans cette industrie à long terme. En 2013, nous avons fondé la première société de trading BTC – Genesis – et le premier fonds BTC, qui est devenu Grayscale, aujourd’hui le plus grand gestionnaire d’actifs en devises numériques au monde. Foundry gère le plus grand pool de minage de bitcoins au monde et construit l’infrastructure décentralisée de demain. CoinDesk est la première société de médias, de données et d’événements de l’industrie et ils ont fait un travail phénoménal couvrant cet hiver crypto. Luno est l’un des portefeuilles cryptographiques les plus populaires au monde et est un leader de l’industrie sur les marchés émergents. TradeBlock construit une plate-forme de négociation institutionnelle transparente et, en tant que filiale la plus récente, HQ met en place une plate-forme de gestion de la vie et du patrimoine pour les entrepreneurs d’actifs numériques. Chacune de ces filiales sont des entreprises autonomes qui sont gérées de manière indépendante et fonctionnent comme d’habitude. Enfin, avec un portefeuille de plus de 200 entreprises et fonds, nous sommes souvent le premier chèque pour les meilleurs fondateurs de l’industrie.

Nous apprécions les mots d’encouragement et de soutien, ainsi que les offres d’investissement dans DCG. Nous vous ferons savoir si nous décidons de faire une ronde de financement.

Malgré les conditions difficiles de l’industrie, je suis plus enthousiasmé que jamais par le potentiel des crypto-monnaies et de la technologie blockchain au cours des prochaines décennies et DCG est déterminé à rester à l’avant-garde.

Barry

REGARDEZ: Grayscale intente une action en justice contre la SEC pour le refus de l’ETF bitcoin