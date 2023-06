Barry Newman, star de « Vanishing Point », est mort à 92 ans

L’acteur Barry Newman est décédé à l’âge de 92 ans.

La nièce de Newman, Judith Newman, a confirmé à Fox News Digital que l’acteur de « Vanishing Point » est décédé le 11 mai.

Judith, auteur et journaliste, a également partagé un hommage à son oncle sur Twitter.

« C’est mon oncle Barry. Enfant, j’ai obstinément refusé de regarder ce film… juste parce que », a-t-elle écrit. « Enfin, il est temps de regarder le monstre de vitesse OG du cinéma. (Heureux de penser que l’oncle Barry ressent l’amour de Twitter ce soir). »

Newman est décédé de causes naturelles au New York-Presbyterian Columbia University Irving Medical Center, a déclaré sa femme Angela Newman au Hollywood Reporter.

Newman a commencé sa carrière à Broadway, apparaissant dans « What Makes Sammy Run », « Maybe Tuesday » et « The Mouse Trap ».

Il a ensuite commencé sa carrière à la télévision et au cinéma, jouant dans « The Lawyer » et « Vanishing Point ». En 1974, Newman décroche le rôle principal dans « Petrocelli ».

Sa performance lui a valu une nomination aux Emmy Awards et aux Golden Globes.

Newman est également connu pour « Bowfinger », « The Limey » et « Daylight ».

Son dernier film, « Raise Your Kids on Seltzer », est sorti en 2015.

Avant de devenir acteur, Newman a fréquenté et est diplômé de l’Université Brandeis. Il a ensuite servi dans l’armée américaine, où il a joué avec le groupe.

