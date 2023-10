Barry Manilow et Jenny McCarthy rendent hommage à Suzanne Somers alors qu’Hollywood pleure la perte de la star de « Three’s Company »

Barry Manilow, Fran Drescher, Jenny McCarthy et Melissa Joan Hart faisaient partie des nombreuses stars de premier plan pleurant la perte de Suzanne Somers après sa mort dimanche. Elle avait 76 ans.

« Suzanne et moi étions amies depuis des décennies. Elle était la sœur que je n’ai jamais eue et ma proche confidente pour toujours », a écrit Manilow sur les réseaux sociaux. « Nous avons partagé des triomphes et des chagrins. Sa renommée dans de nombreux domaines a éclipsé son véritable talent en tant que l’un de nos plus grands acteurs comiques, une mère aimante, une femme au foyer extraordinaire et l’une des meilleures cuisinières du monde.

« Elle va beaucoup me manquer et j’espère qu’elle ne souffre plus et qu’elle est en paix. »

L’actrice de « Three’s Company » « est décédée paisiblement chez elle tôt le matin du 15 octobre », a confirmé son représentant à Fox News Digital. « Elle a survécu à une forme agressive de cancer du sein pendant plus de 23 ans. »

L’animatrice de télévision Leeza Gibbons a commenté le message de Manilow : « Vous étiez plus que amis. Ce lien est éternel. Cette photo de vous deux est magnifique. Oui, j’espère qu’elle repose maintenant en paix, sans douleur. »

Gibbons a publié son propre hommage à la défunte actrice et a écrit : « Le monde semble un peu moins brillant sans elle. « Mon amie Suzanne Somers était la lumière pour tant de personnes ; une source d’amour, de guérison et de croissance. Toujours quelque chose de nouveau à faire ou à apprendre. Je pense que nous vivons éternellement dans les vies que nous avons touchées et donc, chère Suzanne, ton esprit est éternel. »

Jenny McCarthy a écrit qu’elle « avait perdu un ami aujourd’hui » dans une publication partagée sur Instagram. « @suzannesomers était non seulement une amie très chère mais aussi une véritable pionnière en matière d’affaires et de santé des femmes. Elle m’a tellement appris et je serai toujours reconnaissante pour sa gentillesse, son mentorat et son sens de l’humour qui ont touché tant d’entre nous. . Tu vas nous manquer. »

Melissa Joan Hart a partagé : « Le ciel a un autre ange amusant pour les divertir ! Merci d’être une pionnière et tous les rires #SuzanneSomers Nous sommes décédés d’un cancer du sein agressif, n’oublions pas de nous contrôler régulièrement et de planifier votre mammographie si vous avez fini. 35 ! Rappelez-vous aussi la tribu des dames. «

Fran Drescher s’est souvenue de son amie comme d’une femme « douce et talentueuse » dans un hommage partagé sur Instagram.

« La gravité des horreurs de la semaine dernière n’a fait qu’empirer avec la perte de son amie Suzanne Sommers. Elle était une femme douce et talentueuse, une épouse et une mère », a écrit Drescher. « Survivante et épanouie depuis plus de 20 ans. Mais c’est si triste de dire qu’elle est décédée aujourd’hui. La vie est très dure, partout où nous pouvons apporter de la joie, de l’amour, de l’empathie et de la gentillesse au fil de notre journée, faites-le ! RIP chère Suzanne, on se souviendra longtemps de toi. »

Nancy Sinatra a écrit : « Oh, chérie, c’est une terrible nouvelle. Suzanne était une personne si spéciale. Que son dernier voyage soit facile. Bénis-la pour toujours. »

Caitlyn Jenner a posté un retour en arrière d’il y a plus de 40 ans avec Somers alors qu’ils travaillaient ensemble à Malibu.

Jenner a écrit : « Nous avons perdu une véritable icône américaine aujourd’hui. @suzannesomers, vous nous manquerez. Cela a toujours été un plaisir et une émeute de travailler avec vous au fil des ans ! Nous voici de retour dans les années 70 à Pepperdine avec Howard ! Repose en paix. «

Richard Kline, qui a joué Larry Dallas dans « Three’s Company », a déclaré à Fox News Digital : « C’était un plaisir de travailler avec Suzanne. Elle possédait et créait totalement le personnage de Chrissy. Mes condoléances à Alan et à sa famille. »

La star de « Bewitched » Erin Murphy a partagé sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, « Drôle et beau. Repose en paix, Suzanne Somers. J’ai eu le plaisir de la rencontrer plusieurs fois. Ses scènes dans American Graffiti m’ont inspiré pour acheter un T-Bird. « .

Adam Corolla a écrit : « Dévasté d’apprendre le décès de Suzanne Somers. Une véritable icône et un être humain globalement incroyable. Vous nous manquerez beaucoup, mon ami. »

Alana Stewart a écrit : « Je suis tellement attristée d’apprendre le décès de Suzanne Somers. Je connais Suzanne depuis des années et elle était une lumière si brillante – belle, talentueuse, honnête et une merveilleuse patriote. Que Dieu la bénisse et puisse elle repose en paix. Mes prières à Alan et à sa famille.

Son porte-parole a confirmé dimanche à Fox News Digital : « Suzanne était entourée de son mari bien-aimé Alan, de son fils Bruce et de sa famille immédiate. Sa famille était réunie pour célébrer son 77e anniversaire le 16 octobre. Au lieu de cela, ils célébreront sa vie extraordinaire. , et je tiens à remercier ses millions de fans et de followers qui l’aimaient beaucoup.

« Un enterrement familial privé aura lieu cette semaine, avec un mémorial qui suivra le mois prochain. »

Suzanne a épousé son deuxième mari, l’animateur de télévision Alan Hamel, en 1977. Elle discutait régulièrement de leur relation amoureuse.

En plus de son fils Bruce, ils ont trois petites-filles : Camelia, Violet et Daisy.