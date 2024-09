Barry Keoghan dit qu’il n’a pas de relation « normale » avec son enfant

Barry Keoghan parle de ses propres expériences en tant que parent.

Le Salin un ancien élève joue dans le film du réalisateur Andrea Arnold Oiseau L’acteur a raconté la relation tendue entre Bailey (Nykiya Adams), 12 ans, et son père célibataire Bug (Keoghan). L’acteur a déclaré qu’il s’était inspiré de ses propres expériences de vie en grandissant et en tant que père aujourd’hui pour son interprétation.

« Je dirai simplement ceci : je n’ai pas eu de figure paternelle en grandissant, donc même ma relation avec mon fils n’est pas tout à fait une relation père-fils normale », a déclaré Keoghan. Divertissement hebdomadaire au Festival international du film de Toronto 2024, « parce que je n’ai pas cette figure sur laquelle puiser de l’expérience et sur laquelle me baser. L’amour, on n’a besoin de rien sur quoi s’appuyer, l’amour est pur, et donc je ne parle pas de ça, mais de petites choses comme apprendre ceci à votre fils ou cela à votre fille. »

Barry Keoghan au Festival international du film de Toronto 2024.

Robert Okine/Getty



Keoghan a accueilli son premier enfant Brando en août 2022 avec son ex-petite amie Alyson Sandro, et il a déclaré que sa propre version de la parentalité avait eu un impact majeur sur sa performance dans Oiseau.

« En entrant dans ce projet, je n’avais pas ça [normal experience]c’est donc une sorte d’alchimie entre frère et sœur [for Bug and Bailey]ce qui me semblait être la bonne chose à faire », a-t-il déclaré. « Et vous voyez que de nos jours, il y a beaucoup de jeunes pères et de jeunes mères qui sont presque comme des frères et sœurs, vous voyez ce que je veux dire ? Ce qui est magnifique. »

Mais Keoghan a ajouté que, tout au long du film, il y a des « moments » où Bug « doit assumer son rôle de père et faire des choix et des décisions très importants, et ils ne sont peut-être pas les meilleurs. Mais pour moi, l’expérience de jouer un père était… évidemment, je suis un père, mais à cet âge-là, elle a 12 ans dans le film, et je me demande sur quoi je me base ? »

Nykiya Adams, « Oiseau ».

Avec l’aimable autorisation du TIFF



Keoghan a révélé que Oiseau a été tourné dans l’ordre chronologique, et il ne savait en fait ce qui se passait que dans ses propres scènes.

« Nous n’avons pas pu voir le film du tout », a-t-il déclaré. « Je ne savais pas de quoi parlait le film. On m’avait donné mes scènes un jour ou deux avant, et je ne connaissais mon parcours que jusqu’à un certain point. Donc quand j’ai vu le film à Cannes pour la première fois, je ne savais même pas de quoi il s’agissait. »

Vous voulez plus d’informations sur le cinéma ? Inscrivez-vous à Divertissement hebdomadaireLa newsletter gratuite de pour obtenir les dernières bandes-annonces, des interviews de célébrités, des critiques de films et bien plus encore.

Lorsqu’il a finalement vu le film dans son intégralité, il a été époustouflé par sa jeune partenaire.

« [Nikiya Adams] « c’est absolument incroyable », a-t-il déclaré. « Rien que de se présenter sur le plateau, ton premier film, elle et Jason [Buda, who plays Bailey’s brother Hunter]et de pouvoir y apporter autant d’émotion dans un environnement comme celui-là, où il y a des caméras, du son, et de pouvoir toujours se connecter et arriver à cet endroit, j’étais fasciné. Je suis toujours fasciné par le fait de regarder les jeunes acteurs et ce qu’ils apportent, en particulier les acteurs qui ne sont pas formés parce qu’ils n’ont aucune structure et c’est une sorte de façon instinctive, et je cherche toujours à voir ce qu’ils apportent, je l’observe toujours. Et j’étais fasciné de les regarder tous les deux. »